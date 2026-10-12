ligt onder vuur in Frankrijk. De voormalig aanvaller van Feyenoord kreeg zondagavond tijdens de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd van Olympique Marseille tegen Troyes ruzie met trainer Bruno Génésio. Paixao weigerde om de hand van zijn trainer te schudden.

De 26-jarige Braziliaan werd in de 87ste minuut naar de kant gehaald. Paixão reageerde zichtbaar geïrriteerd en liep voorbij aan de uitgestoken hand van Génésio, die hem nog bij zijn arm probeerde tegen te houden.

Franse analisten halen hard uit naar Igor Paixão

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Kevin Diaz, analist van RMC Sport, is kritisch op Paixão. "Dit is onacceptabel. Je zit als Marseille in een ontzettend moeilijke periode (de vorige vijf officiële wedstrijden werden verloren, red.). Dan moedig je je ploeggenoten aan en geef je gewoon een hand. We hebben deze zomer een bod van 35 miljoen euro op je afgewezen", foetert Diaz, die vindt dat de clubleiding Paixão op zijn gedrag moet aanspreken. "Ben je gek geworden?"

Ook analist Walid Acherchour maakt zich bij RMC grote zorgen over Paixão. "Als je tegen Troyes zijn fysieke overwicht, technische kwaliteiten en schotkracht van vorig seizoen in de Champions League niet terugziet, is dat problematisch."

De Franse sportpers is evenmin mild. Le Phocéen beoordeelt zijn optreden tegen Troyes met een 3, terwijl L'Équipe niet verder komt dan een 2.

Génésio weigert ondertussen zijn aanvaller publiekelijk af te vallen na de wedstrijd tegen Troyes. "Voor mij stelt het niets voor. Zoiets kan gebeuren. Hij was gefrustreerd, misschien omdat hij gewisseld werd, misschien vanwege zijn wedstrijd. Dat begrijp ik", aldus de trainer, die benadrukt dat Paixão nog altijd zijn vertrouwen geniet..

Paixão wil salaris inleveren, Génésio beschermt hem

Eerder op de zondag deed Paixão bij Canal+ nog een opvallende uitspraak over zijn eigen salaris. Marseille kampt met grote financiële problemen en onderzoekt mogelijkheden om de salariskosten te verlagen.

"Als ik mijn salaris moet verlagen om de club te helpen, is dat het beste wat ik kan doen", verklaarde Paixão. Hij voegde toe dat de clubleiding hem daar nog niet over heeft benaderd. De Braziliaan staat open voor een tijdelijke verlaging, mits zijn salaris later weer kan stijgen. Volgens L'Équipe verdient hij momenteel naar schatting 350.000 euro bruto per maand.