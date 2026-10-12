Groningen-fans hebben kraakheldere boodschap voor veelbesproken Etienne Vaessen

Fans van FC Groningen hebben een hart onder de riem gestoken. De doelman lag afgelopen week zwaar onder vuur door een incident bij de nationale ploeg van Suriname, maar kan op steun rekenen van zijn supporters én teamgenoten bij De Trots van het Noorden.

Vaessen was afgelopen week de gebeten hond, voor een groot deel dankzij acties van zichzelf. Na het duel tegen Guatemala (1-0-nederlaag) was de keeper betrokken bij een opstootje en maakte hij obscene gebaren naar de vijandelijke fans. Een kanttekening is dat de doelman het opnam voor zijn ploeggenoten, die racistisch bejegend werden.

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Toch was het gedrag van Vaessen na afloop – op zijn zachtst gezegd – onnodig, zo stelden diverse media. Met een statement op de clubkanalen van FC Groningen ging de oud-RKC’er door het stof, al staat hij nog wel achter het feit dat hij het opnam voor zijn ploeggenoten.

Zondagmiddag stond Vaessen weer onder de lat bij Groningen, dat met klinkende cijfers won bij Excelsior (1-5). Na afloop vierde de ploeg van Dick Lukkien feest voor het uitvak met meegereisde supporters. Ondertussen was er een spandoek te zien met de tekst ‘Etienne, een van ons!’. Dat doek werd vervolgens overhandigd aan de spelers, die – samen met het uitvak – op de foto gingen. Die foto is hieronder te zien.