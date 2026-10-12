weigert zich op dit moment inhoudelijk uit te laten over het onderzoek naar de financiële overtredingen van Manchester City. Na de 0-3 nederlaag van Liverpool tegen de koploper stelt de aanvoerder dat hij pas met een mening komt zodra de juridische procedures definitief zijn afgerond.

De verdediger kreeg na het verloren duel vragen over de 114 vermeende financiële overtredingen waar de club uit Manchester mee in verband wordt gebracht. Hoewel de sportieve rivaliteit tussen beide clubs de afgelopen seizoenen enorm intens was, houdt Van Dijk zich over de lopende kwestie bewust op de vlakte.

Van Dijk wacht afronding van de zaak af

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In gesprek met Sky Sports maakt Virgil van Dijk duidelijk dat hij het sportieve deel nadrukkelijk scheidt van het proces erbuiten. "Het enige dat ik kan zeggen, is dat ik echt genoten heb van de rivaliteit. Ik bedoel het sportieve. Wat er buiten het veld gebeurt, is een totaal ander verhaal", verklaart Van Dijk over de rivaal.

De aanvoerder wil dan ook geen uitspraken doen die het proces kunnen doorkruisen. "De zaak loopt nog, dus het is niet slim voor mij om er nu iets over te zeggen. Als de zaak is afgerond, zal ik mijn mening zeker nog geven. Nu is het gewoon afwachten en kijken wat er gebeurt", voegt hij daaraan toe.

Rode kaart kantelpunt voor Liverpool

Voorafgaand aan de vragen over de juridische situatie van de rivaal analyseerde Virgil van Dijk de nederlaag van zijn eigen ploeg. De centrumverdediger zag dat zijn elftal voor rust nog prima tegenstand bood, maar dat de wedstrijd na de pauze volledig kantelde nadat Ryan Gravenberch met twee keer geel van het veld werd gestuurd.

"Misschien hadden we nog wat meer uit de omschakelmomenten kunnen halen. Het waren geen grote kansen, maar de intensiteit was goed", concludeert Van Dijk over het duel. "In de tweede helft veranderde de wedstrijd door die rode kaart. Met die tegengoal kort daarna werd het wel heel lastig."