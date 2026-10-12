Matthijs de Ligt heeft maandagochtend voor het eerst weer meegetraind met de groep bij Manchester United. De 27-jarige centrale verdediger stond op het trainingsveld met het oog op het Champions League-uitduel met Atlético Madrid van dinsdagavond. Hoewel De Ligt weer stappen zet richting zijn rentree, is het nog de vraag of hij direct meereist naar Spanje en speelminuten kan gaan maken.

Afgelopen weekend was de verdediger uit Leiderdorp al te zien op Old Trafford rondom de Premier League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, die in 1-1 eindigde. De Ligt zat tijdens dat duel nog niet op de bank, maar zijn terugkeer op het trainingsveld is voor Manchester United een welkome opsteker gezien de defensieve problemen van de afgelopen periode. Het is, zo stelde eerder ook FootballTransfers, het nog de vraag wat zijn perspectief precies is.

Langdurige revalidatie na rugoperatie

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De absentie van Matthijs de Ligt sleepte zich dan ook al maanden voort. De Ligt speelde op 30 november 2025 tegen Crystal Palace namelijk zijn laatste officiële wedstrijd voor Manchester United. Een hardnekkige rugblessure hield de verdediger vervolgens aan de kant en maakte in mei een operatie noodzakelijk, waardoor De Ligt afgelopen zomer ook het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico moest missen.

Eind augustus gaf manager Michael Carrick al tekst en uitleg over het hersteltraject van de stopper. "Het is geweldig om hem terug te hebben", zo liet de hoofdtrainer destijds weten. "Hij zal er tegen Hull City nog niet bij zijn, maar hij verkeert in goede conditie en beweegt zich in de goede richting. Dat is voor ons echt een mooie bonus."

Tussen die eerdere woorden van Michael Carrick en de groepstraining van maandag zat een periode van ruim zeven weken waarin Matthijs de Ligt individueel toewerkte naar zijn rentree. Manchester United begon het hoofdtoernooi van het miljardenbal met een 4-0 overwinning op Sabah Bakoe en bezet daarmee de vierde plaats op de ranglijst. Tegenstander Atlético Madrid ging in de openingsronde juist met 2-1 onderuit tegen Liverpool.

Ondertussen kent Carrick achterin nog meer personele zorgen. Noussair Mazraoui raakte tijdens de interlandperiode met Marokko immers geblesseerd en ontbrak daardoor al tegen Tottenham Hotspur. Naar verwachting komt het duel in Madrid te vroeg voor de verdediger. Carrick zal tijdens zijn persconferentie richting de confrontatie in de Champions League meer duidelijkheid geven over wie er wel en niet inzetbaar zijn.