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Ex-Ajax-trainer vreest voor 'lijdensweg' bij Ajax: 'Te weinig kwaliteit'

12 oktober 2026, 14:25
Míchel aan het werk bij Ajax
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Aad de Mos is bang dat Ajax dit seizoen wéér geen rol van betekenis gaat spelen in de kampioensstrijd van de Eredivisie, tenzij de Amsterdammers minder labiel worden. Dat vertelt de oud-voetbaltrainer en analist tegenover PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Ajax morste afgelopen zaterdagavond opnieuw dure punten in de Johan Cruijff ArenA. Tegen het teleurstellend presterende NEC werd met 1-1 gelijkgespeeld. Eerder dit jaar kwam de ploeg van Míchel Sánchez in eigen huis niet verder dan één punt tegen Excelsior en SC Heerenveen. Tegen PSV ging de ploeg onderuit: 1-3.

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Zodoende is het gat met koploper Feyenoord opgelopen tot vijf punten, terwijl PSV – na de moeizame overwinning op Heerenveen – nu vier punten boven de Amsterdammers staat. “Als het vanaf nu staat in Eindhoven, kan het tot de kerst goed lopen en kan PSV met Feyenoord om de titel gaan strijden”, oordeelt De Mos.

De ex-voetbaltrainer is tot nu toe niet gecharmeerd van Ajax. “Ik vind Ajax nu nog te labiel ogen. Gaat het zo door in Amsterdam, dan wordt het een lijdensweg en gaan ze nog steeds niet meedoen”, zegt hij.

Tot slot richt De Mos zich tot de zomeraanwinsten van Jordi Cruijff. De technisch directeur van Ajax haalde afgelopen transferperiode onder meer Julian Brandt, Tolu Arokodare, Simon Adingra, Yves Bissouma, Marcos Leonardo en Marc ter Stegen naar Amsterdam. “Er is veel kwantiteit gekocht, maar vooralsnog is er te weinig kwaliteit”, aldus de analist.

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Martine
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Martine
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Competitie is nog maar net gestart en de “kenners” staan al met hun oordeel klaar. Het is afwachten. Niemand kan in de toekomst kijken. Was het maar zo want dan won ik in het weekend 120 miljoen 😊😊😊

dilima1966
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dilima1966
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Ajax gaat geen. Kampioen worden Ze laten iedere keer weer te veel afweten

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martine
401 Reacties
613 Dagen lid
1.247 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Competitie is nog maar net gestart en de “kenners” staan al met hun oordeel klaar. Het is afwachten. Niemand kan in de toekomst kijken. Was het maar zo want dan won ik in het weekend 120 miljoen 😊😊😊

dilima1966
4.214 Reacties
1.218 Dagen lid
19.548 Likes
dilima1966
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  • 0
    + 1
avatar

Ajax gaat geen. Kampioen worden Ze laten iedere keer weer te veel afweten

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
AZ
8
10
19
4
Twente
8
8
17
5
Ajax
8
12
15
6
Groningen
8
6
14
7
Fortuna
8
-1
14

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