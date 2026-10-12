Ex-Ajax-trainer vreest voor 'lijdensweg' bij Ajax: 'Te weinig kwaliteit'

Aad de Mos is bang dat Ajax dit seizoen wéér geen rol van betekenis gaat spelen in de kampioensstrijd van de Eredivisie, tenzij de Amsterdammers minder labiel worden. Dat vertelt de oud-voetbaltrainer en analist tegenover PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Ajax morste afgelopen zaterdagavond opnieuw dure punten in de Johan Cruijff ArenA. Tegen het teleurstellend presterende NEC werd met 1-1 gelijkgespeeld. Eerder dit jaar kwam de ploeg van Míchel Sánchez in eigen huis niet verder dan één punt tegen Excelsior en SC Heerenveen. Tegen PSV ging de ploeg onderuit: 1-3.

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Zodoende is het gat met koploper Feyenoord opgelopen tot vijf punten, terwijl PSV – na de moeizame overwinning op Heerenveen – nu vier punten boven de Amsterdammers staat. “Als het vanaf nu staat in Eindhoven, kan het tot de kerst goed lopen en kan PSV met Feyenoord om de titel gaan strijden”, oordeelt De Mos.

De ex-voetbaltrainer is tot nu toe niet gecharmeerd van Ajax. “Ik vind Ajax nu nog te labiel ogen. Gaat het zo door in Amsterdam, dan wordt het een lijdensweg en gaan ze nog steeds niet meedoen”, zegt hij.

Tot slot richt De Mos zich tot de zomeraanwinsten van Jordi Cruijff. De technisch directeur van Ajax haalde afgelopen transferperiode onder meer Julian Brandt, Tolu Arokodare, Simon Adingra, Yves Bissouma, Marcos Leonardo en Marc ter Stegen naar Amsterdam. “Er is veel kwantiteit gekocht, maar vooralsnog is er te weinig kwaliteit”, aldus de analist.