Feyenoord heeft afgelopen zaterdag uitstekende zaken gedaan door met 2-0 te winnen van AZ en daarmee de koppositie in de Eredivisie te pakken. Analist Arnold Bruggink is in de rubriek 'Bellen met...' van ESPN dan ook zéér te spreken over het elftal uit Rotterdam. De voormalig aanvaller noemt het spel een genot om naar te kijken en ziet spits Nacho Ferri als het perfecte voorbeeld van een aankoop die op basis van data tot stand is gekomen.

De Rotterdammers doen het sowieso uitstekend dit seizoen: na acht speelronden staat de ploeg ongeslagen bovenaan met twintig punten. Daarbij kreeg de defensie pas zeven doelpunten tegen, waarmee Feyenoord de minst gepasseerde achterhoede van de Eredivisie heeft. Bruggink kan dan ook enorm genieten van wat hij te zien krijgt in Rotterdam: "Feyenoord maakt echt een ijzersterke indruk in de manier waarop ze spelen. Ik hou heel erg van teams die sprankelen en waar vreugde en plezier in zit. Volgens mij is dat wat elke trainer én supporter wil zien. Je moet de energie overbrengen op het stadion en dat hebben ze dit seizoen echt goed voor elkaar."

Lichtvoetigheid en energie in De Kuip

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Het spel van Feyenoord valt volgens analist Arnold Bruggink vooral op door de enorme frisheid en snelheid. Hij wijst daarbij op een specifieke groep spelers die de ploeg vooruithelpt: "Feyenoord heeft een hoop lichtvoetige spelers. Daarmee bedoel ik spelers die goed en op het juiste moment kunnen sprinten. Als je kijkt naar Zechiël, Targhalline, Valente, Read en Hadj Moussa, zie je dat het allemaal vrolijke, lichtvoetige spelers zijn. Het is echt een feest om naar te kijken. Ze stralen ook gewoon uit dat ze plezier hebben."

Het contrast tussen deze spelers en spits Nacho Ferri is groot, maar juist dat maakt de Spaanse aanvalsleider zo waardevol voor de Rotterdammers. Waar de spits nog een moeizame start kende, staat Ferri na acht competitiewedstrijden inmiddels al op vijf doelpunten. Afgelopen zaterdag brak hij tegen AZ bovendien zelf de ban door de 1-0 binnen te schieten.

Data-aankoop van Rigaux

Volgens Arnold Bruggink laat Nacho Ferri precies zien hoe er tegenwoordig wordt gewerkt met scouting op basis van data. Zijn manier van spelen oogt op het eerste oog immers niet altijd even flitsend: "Ik vind dat je aan hem kan zien dat data in het voetbal echt belangrijk zijn. Met het blote oog ziet hij er uit als een logge spits en valt er van alles aan te merken op zijn stijl. Maar als je zijn data erbij pakt, zie je dat hij echt impact maakt."

Bruggink koppelt het rendement van de Spaanse spits dan ook direct aan technisch directeur Devy Rigaux. "Er zit weinig twijfel in hem. Hij is nog redelijk snel ook en als hij de kans krijgt, is het vaak een goal. Ik denk dat Rigaux hem zo ook heeft gescout", zo besluit de analist over de trefzekerheid van Ferri.