Willem van Hanegem heeft in zijn wekelijkse column voor het Algemeen Dagblad hard uitgehaald naar . De columnist ergert zich enorm aan de uitspraken die de Servische aanvaller heeft gedaan rondom de Eredivisie-wedstrijd tussen zijn huidige club NEC en zijn oude club Ajax. Volgens Van Hanegem zat de ervaren speler er helemaal naast door openlijk te lonken naar de Amsterdammers en tegelijkertijd kritisch te zijn op zijn eigen teamgenoten in Nijmegen.

In aanloop naar het duel in de Johan Cruijff Arena, dat afgelopen zaterdag in 1-1 eindigde, liet Tadic weten dat Ajax voor hem nog altijd de standaard is. De 37-jarige aanvaller gaf aan dat spelen met mindere voetballers om zich heen een stuk moeilijker is dan meedraaien in de absolute top. Die teksten zorgden voor veel woede bij de aanhang van NEC, die tijdens het duel spandoeken lieten zien en de speler trakteerden op fluitconcerten.

Van Hanegem hekelt uitspraken over selectie NEC

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Willem van Hanegem snapt helemaal niets van de teksten van Dusan Tadic, die afgelopen zomer nog een contract tot medio 2028 tekende in De Goffert. "Dat hij iets met Ajax heeft, weten we en dat mag ook", begint Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen dagblad. "Ik was ook gewoon Feyenoorder in de tijden dat ik bij AZ en FC Utrecht speelde. Maar om dan voor een uitwedstrijd zo over Ajax te praten en zo neerbuigend over je eigen ploeggenoten van NEC te doen..."

De analist noemt het pijnlijk dat de ervaren aanvaller openlijk afstand neemt van het niveau van zijn medespelers, terwijl Tadic toch echt zelf de keuze heeft gemaakt voor het project bij NEC. Het zit Van Hanegem dwars dat iemand met zo'n grote staat van dienst zich op deze manier uitlaat over de club waar hij nu onder contract staat en door betaald wordt.

Van Hanegem spaart Dusan Tadic dan ook niet en trekt een duidelijke conclusie over het gedrag van de aanvaller in de media. "Ik had gezegd: Dusan, waarom ben je eigenlijk niet naar Ajax gegaan dan? Die wilden je niet hebben? Oké, ophouden nu dan met dat slijmerige gezever van je", zo klinkt het oordeel van Van Hanegem.

Na afloop van de ontmoeting gaf Tadic voor de camera van ESPN aan dat zijn eerdere uitspraken verkeerd zijn begrepen en dat hij juist respect heeft voor zijn club, maar dat neemt de twijfels bij Van Hanegem allerminst weg. NEC bezet na acht speelrondes momenteel de elfde plek met negen punten, terwijl Ajax met vijftien punten terug te vinden is op de vijfde positie van de ranglijst.