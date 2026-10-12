Johan Derksen snapt helemaal niets van het besluit van Clarence Seedorf om aan de slag te gaan als nieuwe hoofdtrainer van Corinthians. De voormalig middenvelder zette zijn handtekening onder een contract tot eind 2027 bij de club uit São Paulo, waar hij onder meer landgenoot Memphis Depay tegenkomt in de selectie. In de podcast Groeten uit Grolloo vraagt Derksen zich hardop af waarom hij na eerdere mindere ervaringen als coach toch weer langs de lijn gaat staan.

De analist van Vandaag Inside denkt dan ook niet dat het nieuwe avontuur in Brazilië een succes gaat worden. "Dat hij daar nog zin in heeft", reageert Derksen over de stap naar Zuid-Amerika. "Die man is al overal trainer geweest en heeft het nooit langer volgehouden dan een paar maanden. Fantastische voetbalcarrière gehad en het is ook geen onaardige man, maar het is een wijsneus en een beetje een drammertje."

Derksen kraakt trainersloopbaan Seedorf

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Volgens Johan Derksen denkt de nieuwe coach van Corinthians net iets te makkelijk over zijn eigen kwaliteiten in het trainersvak. "Hij denkt dat hij het uitgevonden heeft, maar dat blijkt als trainer niet het geval te zijn", vervolgt Derksen over Clarence Seedorf. "Ik gun het hem van harte hoor, maar misschien moet je na allerlei afgangen bij clubs zelf tot de conclusie komen dat het trainersvak niet jouw ding is." Daarnaast denkt hij dat er mogelijk ook andere redenen meespelen bij de stap naar Brazilië. "Hij heeft natuurlijk een filmsterrenleven. Dan zijn de voetbalcentjes op een gegeven moment op."

De overstap naar Corinthians zorgt in Nederland tegelijkertijd voor gefronste wenkbrauwen op bestuurlijk vlak. Seedorf zat namelijk in de Raad van Commissarissen van de voetbalbond, waardoor de KNVB nu aan het bekijken is wat dit betekent voor zijn positie en of deze dubbelfunctie wel kan blijven bestaan. Derksen vindt het verschil tussen de twee rollen dan ook opvallend: "Hij zat dus in de raad van commissarissen van de KNVB en nu is hij plotseling trainer van Corinthians geworden."

Bij Corinthians wacht Clarence Seedorf direct een hele zware klus om de boel weer op de rit te krijgen. De club zit diep in de problemen en verloor zondag met 4-1 van Palmeiras, wat al de achtste nederlaag op rij betekende in de competitie. Corinthians staat daardoor zestiende in de Série A, precies één plek boven de degradatiestreep. Seedorf zit voor het eerst op de bank tijdens het duel met Vitória, een wedstrijd waarin Memphis Depay ontbreekt door een schorsing.