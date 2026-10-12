Nacho Ferri heeft zijn draai inmiddels helemaal gevonden in Rotterdam, al geeft hij toe dat de overstap van KVC Westerlo naar Feyenoord behoorlijk wennen was. De Spaanse spits had vooral tijd nodig om aan te haken bij het speltempo en de trainingsarbeid in de Eredivisie, zo vertelt hij in een interview met Ziggo Sport.

De aanvaller kende naar eigen zeggen nog een degelijke voorbereiding waarin hij niet wist te scoren, waardoor het bij de competitiestart flink zoeken was naar zijn rendement. Inmiddels draait het echter uitstekend: de teller staat op vijf goals in zijn laatste drie competitiewedstrijden en Feyenoord gaat aan kop in de Eredivisie.

Groot verschil in intensiteit

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Nacho Ferri merkte direct tijdens de eerste weken op het trainingsveld al dat het voetbal in Nederland heel wat anders vraagt dan in België. "Het grootste verschil was de intensiteit", legt de 22-jarige centrumspits uit over zijn beginfase. "Hier wordt veel met de bal gespeeld, is er veel intensiteit en ligt het tempo heel hoog. Ik denk dat dat het grootste verschil is met het voetbal in België. De eerste weken waren ook behoorlijk intens. Ik heb me nu wel goed kunnen aanpassen, maar in het begin was ik wel verrast door het hoge niveau."

De hulp vanuit de kleedkamer zorgde ervoor dat de spits snel op zijn plek was. "Ik voel me heel goed", geeft Ferri aan. "Ik heb me goed kunnen aanpassen, ook dankzij mijn ploeggenoten die me vanaf de eerste dag hebben geholpen. Het voelt goed dat ik nu speel en van waarde ben voor het team."

Het vertrouwen van Nacho Ferri kreeg vooral een flinke boost tijdens de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, waarin hij een hattrick wist te maken tijdens een duel dat met 0-7 werd gewonnen. "Ik heb nog nooit met 0-7 gewonnen. En het was ook mijn eerste hattrick op profniveau", vertelt de aanvaller. "Het was heel belangrijk voor het vertrouwen. Als spits kun je goed spelen, maar doelpunten geven pas echt vertrouwen en zorgen dat je nog beter kunt spelen."

Niet lang daarna volgde zijn eerste treffer in De Kuip tegen FC Utrecht, wat een bijzonder moment was voor Ferri. "Die tegen FC Utrecht vond ik het mooist. Ik wilde graag scoren voor de ogen van onze fans. Daar ben ik blij mee. Je ziet dat ze ons in alle wedstrijden steunen. Ik vond het geweldig om met een doelpunt iets terug te geven."

Om stappen te blijven maken sloot Ferri zich aan bij de zogeheten 'Breakfast Club', een groep spelers binnen de selectie die extra trainingsarbeid verricht. "Die club is er nog steeds. Ik hoor er ook bij", legt de centrumspits uit over het ochtendprogramma. "De trainingen zijn wel wat later, rond 12:15 uur, dus de Breakfast Club begint ook pas om 9:45 uur. We hoeven dus niet al te vroeg op te staan. Ik begreep dat dat vroeger wel wat eerder was."

Kwaliteiten van ploeggenoten en Van Persie

Op de trainingen viel het Nacho Ferri al snel op dat er veel individuele kwaliteit rondloopt bij zijn teamgenoten. "Luciano Valente verbaasde me heel erg", zegt de Spanjaard over de aanvoerder van de club. "Op dit moment speelt Gjivai Zechiël ook op een indrukwekkend niveau. En Mika Mármol kende ik ook nog niet, maar hij speelt als back heel goed. Ik zou zeggen dat zij de spelers zijn die mij het meest verrasten toen ik hier kwam."

Ferri is daarnaast erg te spreken over zijn jonge concurrent Shaqueel van Persie. De spits ontbrak afgelopen weekend tegen AZ door lichte klachten, maar liet op het trainingsveld al mooie dingen zien. "Hij is een geweldige speler. Ik denk dat iedereen zijn kwaliteiten kan zien, hoe hij zich over het veld beweegt. Het verbaast me hoe goed hij op zijn leeftijd al is. Hij moet nu helemaal fit worden en dan denk ik dat hij ons dit jaar veel gaat helpen."

Volgens Ferri is Van Persie vooral binnen de zestien levensgevaarlijk. "Je geeft hem maar een beetje ruimte en hij creëert direct een grote kans of maakt een mooi doelpunt. Hij heeft de kwaliteit dat je hem niet alleen kunt laten, want zelfs in de kleinste ruimte kan hij scoren."