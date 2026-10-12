De ophef die is ontstaan rondom een openhartig interview met berust volgens journalist Robèrt Misset op een verkeerde interpretatie. De verslaggever van NU.nl sprak de ervaren Serviër in aanloop naar het duel tussen NEC en Ajax. Vervolgens kreeg Tadic een hoop kritiek van supporters over zich heen en stelde de aanvaller dat zijn woorden waren verdraaid. Misset herkent zich daar echter niet in en benadrukt in de podcast Afspelen dat de speler zijn club helemaal niet wilde afvallen, maar juist puur sprak over zijn eigen situatie.

In het bewuste vraaggesprek liet Tadic weten dat Ajax nog altijd de standaard is in zijn carrière. Dat schoot bij supporters van NEC in het verkeerde keelgat, ook omdat de routinier sinds zijn komst afgelopen zomer nog niet heeft gescoord. Waar Tadic na het 1-1 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA aangaf dat de media zijn woorden uit de context hebben gehaald, blijft Misset achter de weergave van het verhaal staan.

Misset verklaart openhartige worsteling van Tadic

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Robèrt Misset legt uit dat het gesprek een andere wending kreeg toen zijn overgang naar Nijmegen ter sprake kwam. "Ik merkte eigenlijk al vrij snel dat hij een beetje aan het worstelen was. Het begon heel ontspannen en uiteraard begonnen we over Ajax en zijn grote liefdesverklaring voor Ajax. Daarom vroeg ik aan hem: hoe is het dan nu om bij NEC te spelen? Is dat lastig voor je? Toen begon hij zelf dat Ajax eigenlijk nog steeds zijn standaard is", vertelt Misset.

De verslaggever koos er vervolgens voor om op dat gevoel door te vragen bij de aanvaller. "Ik voelde ineens: hij worstelt ergens mee, volgens mij voelt hij zich niet helemaal happy of heeft hij het gevoel dat hij meer kan laten zien. Dan voel je: als ik nu een beetje ga prikken, dan komt er misschien nog wel wat. Dit kan wel interessant worden..."

Dat zijn uitspraken zouden zijn verdraaid, spreekt Robèrt Misset dan ook tegen. Met veertig jaar ervaring in de journalistiek kijkt hij er overigens niet van op. "Daar kan ik alleen maar om lachen. Dat is het voordeel als je al veertig jaar in het vak zit. Het is niet de eerste keer dat ik dit heb meegemaakt en dat de media de schuld krijgen van wat iemand heeft gezegd."

Van het bekritiseren van medespelers was volgens Misset ook geen sprake. "Want hij noemt geen namen en zegt niet dat de keeper er niets van kan of dat ze geen goede linksback hebben. Hij zegt: met respect voor NEC, maar het is een andere club. Hij legde vooral zijn eigen worsteling uit. Dat was zijn gevoel en daar was hij heel open over. Ik voelde dat hij iets kwijt wilde, van: ik worstel. Zonder dat ik het gevoel had dat hij zijn eigen club aan het afbranden is. Je proeft wel tussen de regels door dat hij het lastig vindt om op een niveau te spelen dat hij niet is gewend."

Trainer Dick Schreuder liet zich niet van de wijs brengen door de onrust en zette Dusan Tadic afgelopen weekend gewoon in de basis. De aanvaller speelde de hele wedstrijd mee tegen de Amsterdammers, waarin NEC een punt overhield aan het duel. De club staat na acht wedstrijden op de elfde plaats in de Eredivisie met acht punten, waarbij Schreuder al heeft laten weten de situatie intern te gaan bespreken.