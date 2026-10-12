Arnold Bruggink is na acht speelrondes in de Eredivisie allerminst onder de indruk van de prestaties van Ajax. Volgens de analist bij VoetbalPrimeur laten de Amsterdammers in eigen huis te veel punten liggen en boezemt een bezoek aan de Johan Cruijff ArenA geen angst meer in bij bezoekende clubs.

De formatie van trainer Michel Sanchez begon de competitie met hoge ambities, maar weet die status vooralsnog moeizaam te vertalen naar overtuigende thuisresultaten. Bruggink had op basis van de activiteit op de transfermarkt aanzienlijk meer verwacht van de titelkandidaat, zo klinkt het in zijn analyse via VoetbalPrimeur.

Bruggink hekelt puntenverlies in Johan Cruijff ArenA

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"Ik had meer van Ajax verwacht", opent analist Arnold Bruggink zijn analyse. "Met name in thuiswedstrijden hebben ze al best wat steken laten vallen. Ze hebben gewoon een hele sterke selectie en hebben ingekocht om voor het kampioenschap te spelen, dan valt het nu nog een beetje tegen."

In de Johan Cruijff ArenA slaagde de Amsterdamse club er dit seizoen slechts één keer in om een overtuigende competitiezege te boeken (5-1 tegen Willem II). Tegenover die overwinning staan echter al vier teleurstellende thuiswedstrijden. Zo verloor Ajax met 1-3 van PSV en eindigden de ontmoetingen met Heerenveen (2-2), Excelsior (2-2) en afgelopen zaterdag NEC (1-1) allemaal in een gelijkspel.

Het structurele puntenverlies in eigen huis zorgt voor een opvallende trend in de Eredivisie. Volgens Bruggink heerst er bij tegenstanders nauwelijks nog ontzag wanneer zij moeten aantreden in Amsterdam. "Het probleem is dat tegenstanders niet meer met angst naar de Arena gaan", legt de oud-voetballer uit. "PSV heeft er natuurlijk gewonnen, maar ook Excelsior, Heerenveen en nu NEC gingen er ook met een punt weg. Dat is gewoon te veel voor een club als Ajax."