Johan Bakayoko zit weer bij de wedstrijdselectie van RB Leipzig voor het duel in de Champions League tegen zijn oude club PSV. De Belgische aanvaller ontbrak afgelopen weekend nog om disciplinaire redenen bij de Duitse club, maar is per direct weer inzetbaar voor de ontmoeting van dinsdagavond.

Afgelopen zaterdag deed de buitenspeler niet mee in het competitieduel met Eintracht Frankfurt, een wedstrijd die Leipzig met 6-0 wist te winnen. Het ontbreken van de vleugelaanvaller kwam door een interne maatregel, maar de sportieve vraagtekens hangen al langer boven het hoofd van de Belgische aanvaller zo ziet ook FootballTransfers. Inmiddels traint hij weer gewoon volledig mee met de groep.

Demichelis bevestigt terugkeer Bakayoko

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Trainer Martín Demichelis heeft maandag op de persconferentie laten weten dat Johan Bakayoko weer inzetbaar is. De trainer geeft aan dat de disciplinaire kwestie is afgedaan en dat de aanvaller klaar is om minuten te maken in het toernooi. Leipzig staat momenteel op de vijfde plaats in de Bundesliga met negen punten uit vijf wedstrijden.

Voor Johan Bakayoko betekent de wedstrijd van dinsdagavond een snel weerzien met zijn oude ploeg uit Eindhoven. De rechtsbuiten speelde dit seizoen tot nu toe in twee Bundesliga-duels en één wedstrijd in de DFB-Pokal. De recente fysieke klachten en de korte interne schorsing zijn voorbij, waardoor Bakayoko tegen de Eindhovenaren meteen kan spelen.

Tegenstander PSV staat na acht wedstrijden op de tweede plek in de Eredivisie met negentien punten. In de Champions League pakte de club tot nu toe één punt, door een 1-1 gelijkspel tegen FK Sjachtar Donetsk op 10 september. Leipzig en PSV spelen dinsdagavond tegen elkaar in de Red Bull Arena.