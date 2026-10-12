Elftal van de Week: Deze jonge verdediger treedt in de voetsporen van Varane

Van de Premier League tot de Bundesliga en van de Serie A tot de MLS: ook afgelopen week stonden er weer spelers op die met individuele klasse het verschil maakten. Van beslissende doelpunten en verfijnde assists tot verdedigers die hun directe tegenstander volledig uitschakelden. Deze elf uitblinkers sprongen eruit en vormen samen het Elftal van de Week.

Pierluigi Gollini - AS Roma

Twee jaar wachten op een nieuwe basisplaats in de Serie A, om vervolgens direct zijn waarde te bewijzen: Pierluigi Gollini greep zijn kans tegen Como met beide handen aan. De doelman van AS Roma hield zijn ploeg met enkele belangrijke reddingen op de been, waaronder een uitstekende ingreep op een poging van Nico Paz. Vooral nadat Roma met tien man verder moest, bewees Gollini zijn waarde. Como voerde de druk op, maar de Italiaanse sluitpost bleef alert en hield zijn doel schoon. Met een overtuigend optreden en een cruciale bijdrage aan het 0-0-gelijkspel liet Gollini zien dat Roma op hem kan rekenen wanneer dat nodig is.

Riccardo Calafiori - Arsenal

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De Italiaan was op het juiste moment op de juiste plek om Arsenal terug in de wedstrijd te brengen tegen Leeds United. Nadat de bezoekers op voorsprong waren gekomen, nam de Italiaanse verdediger het initiatief en tekende hij voor de belangrijke gelijkmaker. Calafiori dook gevaarlijk op in het strafschopgebied en profiteerde van de voorzet van Noni Madueke om de stand op 1-1 te brengen. Daarmee gaf hij Arsenal het momentum terug, waarna Bruno Guimarães de comeback voltooide. Calafiori is op de linksbackpositie uitgegroeid tot een belangrijke factor in het elftal van Mikel Arteta.

Riccardo Calafiori goal vs Leeds United. https://t.co/Jxw1QTJli4 — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) October 10, 2026

Ismaëlo Ganiou - RC Lens

De jonge verdediger speelde een cruciale rol in de belangrijke 2-1-overwinning van RC Lens op Olympique Lyonnais. Ganiou was een rots in de branding achterin met zijn snelheid, duelkracht en anticiperend vermogen. Hij won acht van zijn elf persoonlijke duels en had in totaal twaalf verdedigende acties. De 21-jarige wordt vaak vergeleken met oud-verdediger Raphaël Varane, die net als Ganiou in de jeugdopleiding van Lens heeft gezeten. De Fransman verlengde deze zomer zijn contract tot medio 2030 en de verwachting is dat hij in de toekomst een transfer naar een Europese topclub zal maken.

Matheus Nunes - Manchester City

De Portugees maakte van Bradley Barcola een figurant op Anfield. Nunes had de Franse aanvaller volledig onder controle en liet in de één-tegen-éénduels zien dat hij niet alleen verdedigend sterk is, maar ook over uitstekende timing en positionering beschikt. Barcola probeerde het met zijn dribbels en snelheid, maar Nunes doorzag zijn acties en gaf hem nauwelijks een kans om gevaarlijk te worden. Een optreden waarmee Nunes bewees dat hij ook verdedigend zijn mannetje staat.

Angelo Stiller - VfB Stuttgart

Met twee assists was Stiller de architect achter de overwinning van VfB Stuttgart op Paderborn. De Duitse middenvelder liet wederom zijn klasse zien met twee uitstekende passes die rechtstreeks aan de basis stonden van de doelpunten van Jeff Chabot en Chris Führich. Vooral zijn heerlijke assist met gevoel op Chabot is er eentje om in te lijsten. Stiller is een controlerende middenvelder met uitstekend spelinzicht en een verfijnde traptechniek. Hij bepaalt het tempo, verdeelt het spel en kan met één bal een complete verdediging openbreken. Daarmee is de Duitser al jaren een cruciale factor op het middenveld van Stuttgart.

Rodri - FC Barcelona

Tegen Getafe bewees Rodri opnieuw dat zijn grootste kracht ligt in het controleren van een wedstrijd. De Spaanse middenvelder verstuurde maar liefst 119 van zijn 124 passes nauwkeurig en 10 van zijn 11 lange ballen kwamen aan bij een teamgenoot. Met zijn rust aan de bal, sterke positionering en uitstekende spelinzicht bepaalde hij het tempo en zorgde hij ervoor dat zijn ploeg de controle op het middenveld had. Daarnaast won hij vijf van zijn zes grondduels en leverde hij verdedigend zijn bijdrage. Een dominante prestatie van een middenvelder die het spel op zijn eigen manier naar zich toe trekt. Rodri is het ontbrekende stukje in het elftal van Hansi Flick.

Jordan Henderson - Chelsea

Een vrije trap om van te watertanden vormde het slotstuk van een indrukwekkend optreden van Jordan Henderson tegen Bournemouth. De middenvelder was met twee doelpunten en een assist direct betrokken bij drie treffers en liet daarmee zien hoeveel waarde hij nog kan toevoegen. Chelsea won uiteindelijk met grote cijfers van Bournemouth (5-1). Henderson was de grote man op het veld en verdient dan ook een plek in het elftal.

Absolute perfection. 🤌 https://t.co/uZXVSvVltz — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 10, 2026

Christopher Nkunku - RB Leipzig

De Franse aanvallende middenvelder had slechts één helft nodig om Eintracht Frankfurt volledig aan diggelen te schieten. Nkunku was met drie doelpunten in de eerste helft de grote man bij RB Leipzig, dat uiteindelijk met liefst 6-0 won. Vooral zijn neusje voor de goal viel op: op de juiste momenten stond Nkunku op de juiste plek om genadeloos toe te slaan. Met zijn loepzuivere afwerking zette hij de wedstrijd al voor rust naar zijn hand. Daarmee bereikte hij een bijzondere mijlpaal: hij maakte zijn eerste Bundesliga-hattrick en tekende bovendien voor de eerste loepzuivere hattrick van een Leipzig-speler in de Bundesliga. Een optreden om niet snel meer te vergeten.

🎈🎈🎈 https://t.co/B7XVzIloNM — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 12, 2026

Tijani Noslin - Lazio

Onze landgenoot was met twee assists van grote waarde voor Lazio in de overwinning op Monza. Noslin bereidde zowel de openingstreffer van Nuno Tavares als de tweede goal van Gustav Isaksen uitstekend voor. Vooral zijn overzicht en vermogen om op het juiste moment de vrije ruimte te vinden, vielen op. Bovendien speelde Noslin een belangrijke rol bij de rode kaart van Lorenzo Lucchesi, die hem moest afstoppen tijdens een gevaarlijke tegenaanval. Met zijn directe spel en beslissende acties had de aanvaller een belangrijk aandeel in de 3-1-zege van Lazio, dat zich daarmee aan de top van de Serie A nestelde.

Taylor ↭ Noslin ↭ Isaksen 🩵 #ZiggoSport #SerieA #LazioMonza — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 11, 2026

Luis Suárez - Inter Miami

De Uruguayaan bewees tegen D.C. United dat zijn neusje voor de goal nog altijd vlijmscherp is. Suárez opende al vroeg de score met een directe afronding na een kopbal van Germán Berterame en sloeg voor rust opnieuw toe. Nadat de doelman een inzet van Lionel Messi had gekeerd, was Suárez er als de kippen bij om de rebound van dichtbij binnen te tikken. Ook na rust was hij belangrijk door Messi met een nauwkeurige pass in staat te stellen de 3-0 te maken. Met twee doelpunten en een assist was Suárez betrokken bij drie treffers en had hij een groot aandeel in de overtuigende 4-0-zege van Inter Miami.

Vintage @LuisSuarez9 😱 Acrobatic finish from Luis Suárez less than 3 minutes into the game. https://t.co/45S5U03U13 — Major League Soccer (@MLS) October 10, 2026

Maghnes Akliouche - Paris Saint-Germain

De Fransman liet tegen Le Mans zien waarom hij tot de meest technisch begaafde aanvallers behoort. Akliouche bekroonde een sterke wedstrijd met een schitterende treffer in de 68e minuut. Na een uitstekende loopactie ontving hij de bal van Warren Zaïre-Emery, waarna hij met een fraaie afronding met links vanuit een lastige hoek doel trof. Ook in het combinatiespel was Akliouche van grote waarde: met zijn dribbelvaardigheid, creativiteit en vermogen om ruimte tussen de linies te vinden, bracht hij voortdurend beweging in het aanvalsspel van Paris Saint-Germain.

🔴 Maghnes Akliouche 𝙭 PSG 🔵 L'histoire ne fait que commencer 💫 https://t.co/65acpM082I — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) October 11, 2026