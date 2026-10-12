Verontwaardigde cameraman laat van zich horen: 'Dit heb ik gefilmd bij Feyenoord - AZ'

Valentijn Driessen heeft een opmerkelijk verhaal gedeeld over de veelbesproken strafschopsituatie tijdens Feyenoord - AZ (2-0). De chef voetbal van De Telegraaf werd in de rust van de wedstrijd in De Kuip aangesproken door een cameraman, die hem vertelde dat de VAR cruciale beelden niet had gebruikt. Volgens Driessen was op die beelden duidelijk te zien dat AZ-spits Mexx Meerdink werd geraakt door Feyenoord-doelman Tjark Ernst.

De arbitrage speelde zaterdagavond een hoofdrol tijdens de topper in Rotterdam. Vlak voor rust wees scheidsrechter Danny Makkelie naar de strafschopstip nadat Meerdink in botsing was gekomen met Ernst. Na ingrijpen van de VAR en het bekijken van de beelden draaide Makkelie zijn beslissing echter terug. Tot grote verbazing van Driessen, die tijdens de rust een bijzondere ontmoeting had.

Cameraman doet opmerkelijke onthulling aan Driessen

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"In de rust kwam er een cameraman van een televisiezender naar de perskamer", vertelt Driessen. "Die kwam naar mij toe en zei: 'Ik heb beelden waarop je duidelijk ziet dat hij geraakt wordt.' Van achter het doel was er gewoon een beeld waarop je het kon zien. Maar dat beeld hebben ze gewoon niet gebruikt. Het beeld is niet gebruikt door de VAR."

Driessen vroeg de cameraman vervolgens of de videoscheidsrechter überhaupt over die beelden kon beschikken. "Hij zei: 'Ja, er is een andere stream, maar daar kunnen ze wel over beschikken.' Dus dat was heel raar." Het ging om een cameraman van North East Pennsylvania (NEP) The Netherlands, het bedrijf dat in opdracht van ESPN de cameraregistratie van de duels uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie verzorgt

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Vlak nadat scheidsrechter Danny Makkelie de strafschop introk, waren de beelden voor heel televisiekijkend Nederland te zien. "Daarop kon je duidelijk zien dat Meerdink werd geraakt." Voor Driessen staat vast dat Makkelie zijn oorspronkelijke beslissing had moeten handhaven. "Dan maakt het niet uit of hij hard of zacht wordt geraakt. Makkelie had een penalty gegeven. Hij had hem al gegeven. En dan hoort een VAR hem gewoon niet terug te halen."

De journalist begrijpt niet hoe de arbitrage het betreffende camerastandpunt over het hoofd kon zien. "Hoe kan het dat je in dat VAR-hok zit, die beelden tot je beschikking hebt, maar ze niet aanklikt of ophaalt?" Ook tijdsdruk vindt Driessen geen geldig argument. "Makkelie staat drie minuten voor dat beeldscherm aan de kant van het veld. Dus dat mag geen rol spelen op dat moment."

Driessen haalt uit naar Raymond van Meenen

De kritiek van Driessen richt zich vervolgens op Raymond van Meenen. De scheidsrechtersbaas van de KNVB gaf zondag bij Goedemorgen Eredivisie uitleg over verschillende discutabele beslissingen van het afgelopen Eredivisie-weekend.

"Als we het echt willen weten, moeten we Raymond van Meenen bellen. Want die heeft overal een antwoord op. Alleen nooit een goed antwoord", sneert Driessen.

Vooral de uitleg van Van Meenen over het uitblijven van een rode kaart voor Ajax-speler Jorthy Mokio tegen NEC schiet bij hem in het verkeerde keelgat. De scheidsrechtersbaas vroeg zich af of er bij de overtreding op Noé Lebreton wel sprake was van het ontnemen van een duidelijke scoringskans.

"Die jongen van NEC stond twee meter voor de doellijn. Het enige wat hij moest doen, was die bal erin schieten. En dan roept hij: 'Is dit wel een honderd procent scoringskans?' Werkelijk waar", verzucht Driessen.

De journalist heeft dan ook geen goed woord over voor het televisieoptreden van Van Meenen. "Hij zat allemaal zoete broodjes te bakken en nam allerlei details door om de fouten van zijn scheidsrechters goed te praten. Die man heeft zich in één ochtend bij ESPN belachelijk gemaakt."