Kenneth Perez verklapt plots groot nieuws over de KNVB: 'Dit mocht niet naar buiten komen'

Kenneth Perez heeft maandagavond in het ESPN-programma Voetbalpraat mogelijk vertrouwelijk nieuws over Nigel de Jong naar buiten gebracht. Volgens de analist heeft de directeur topvoetbal van de KNVB zijn contract verlengd. Presentator Vincent Schildkamp liet doorschemeren dat dit nieuws nog niet openbaar had mogen worden.

Perez deelde het nieuws tijdens een discussie over Clarence Seedorf. De oud-international werd zondag aangesteld als trainer van Corinthians, maar heeft ook een zetel in de raad van commissarissen van de KNVB. Die mogelijke dubbelfunctie wordt momenteel door de voetbalbond onderzocht.

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Seedorf was onder meer betrokken bij de onderhandelingen over de aanstelling van Xavi Hernandez als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Journalist Martijn Krabbendam zette bij Voetbalpraat dan ook vraagtekens bij zijn dubbele rol. "Het valt niet te combineren."

"Je kan niet trainer zijn en ook nog commissaris bij de KNVB. Normaal controleert de commissaris, maar Seedorf heeft zich actief bemoeid met de zoektocht naar een nieuwe bondscoach ", stelde de journalist. "Je kan niet trainer zijn van een speler die nog kans maakt om bij het Nederlands elftal te komen."

Perez onthult contractnieuws over Nigel de Jong

Perez vroeg zich af waarom de functies onverenigbaar zouden zijn. "Vergaderen kan tegenwoordig via Zoom. Een dag heeft 24 uur. Als je dan een meeting van een uur hebt over de KNVB... Als nu de zoektocht naar een nieuwe bondscoach bezig was, en hij was daar nauw bij betrokken, dan had het niet gekund. Maar die zoektocht is al voorbij."

Schildkamp haalde daarop de positie van De Jong aan. "De contractverlenging van Nigel de Jong ligt bijvoorbeeld op tafel", zegt de commentator. Daarop doet Perez een opmerkelijke onthulling. "Volgens mij heeft net verlengd voor ik weet niet hoeveel jaar."

Schildkamp reageert: "Volgens mij mocht dat nog niet naar buiten komen. Maar dat is wel de bedoeling inderdaad." De Jong liet in mei al doorschemeren dat hij graag nog vier jaar door wil in Zeist.

De Jong bekleedt sinds januari 2023 de functie van directeur topvoetbal bij de KNVB. In die rol is hij verantwoordelijk voor de prestaties van de nationale elftallen en de aanstelling van bondscoaches.