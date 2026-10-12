Israël hanteert diplomatieke druk op Nederland om supporters van Hapoel Be'er Sheva donderdag alsnog toe te laten bij de uitwedstrijd tegen AZ. De Israëlische ambassadeur heeft burgemeester Anja Schouten van Alkmaar telefonisch verzocht het besluit te heroverwegen. De gemeente houdt echter voet bij stuk: de Europa League-wedstrijd wordt zonder uitsupporters gespeeld.

De Israëlische ambassadeur Zvi Aviner Vapni plaatste maandagmiddag in een telefoongesprek met Schouten 'grote vraagtekens bij de rechtvaardiging' van het supportersverbod. Dat bevestigt de Israëlische ambassade aan Nieuwsuur.

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Volgens de ambassadeur moet alles in het werk worden gesteld om de Israëlische aanhang de wedstrijd veilig te laten bezoeken, 'desnoods in beperkte aantallen'. Mocht dat in Alkmaar onmogelijk zijn, dan pleit Israël voor het verplaatsen van de wedstrijd naar een andere locatie, eventueel in het buitenland.

De gemeente Alkmaar is niet van plan het besluit terug te draaien. Een woordvoerder van burgemeester Schouten bevestigt dat de wedstrijd donderdag gewoon in het AFAS Stadion wordt afgewerkt, zonder supporters van Hapoel Be'er Sheva.

Israël schakelt ministers in vanwege AZ-wedstrijd

Ook op ministerieel niveau probeert Israël het besluit aan te vechten. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Sa'ar heeft de kwestie besproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het onderwerp aan bod is gekomen, maar geeft geen verdere details over het gesprek.

Alkmaar besloot eind september om Israëlische uitsupporters te weren vanwege veiligheidsrisico's. Hoewel de UEFA de aanhang van Hapoel Be'er Sheva een gemiddeld risicoprofiel heeft toegekend, wordt het duel door de gemeente 'vanwege de geopolitieke context als (zeer) hoog risico aangemerkt'. Daarbij wordt verwezen naar de ongeregeldheden rond Ajax - Maccabi Tel Aviv in 2024.

De gemeente houdt bovendien rekening met de aanwezigheid van Israëlische supporters buiten het stadion. Enkele fans hebben aangegeven toch naar Nederland te reizen. Daarnaast staan er twee pro-Palestijnse demonstraties gepland.

Ook andere Europese wedstrijden van Hapoel Be'er Sheva zijn vanwege veiligheidszorgen verplaatst. Het duel met Royale Union Saint-Gilloise op 22 oktober wordt in Düsseldorf gespeeld. De uitwedstrijd tegen Beşiktaş op 26 november is verplaatst naar het Georgische Batoemi.