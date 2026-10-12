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Israël voert druk op voorafgaand aan Europa League-duel AZ - Hapoel Be'er Sheva

12 oktober 2026, 20:21
Leeroy Echteld tijdens de wedstrijd tussen AZ en PSV om de Johan Cruijff Schaal
Foto: © Imago
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Israël hanteert diplomatieke druk op Nederland om supporters van Hapoel Be'er Sheva donderdag alsnog toe te laten bij de uitwedstrijd tegen AZ. De Israëlische ambassadeur heeft burgemeester Anja Schouten van Alkmaar telefonisch verzocht het besluit te heroverwegen. De gemeente houdt echter voet bij stuk: de Europa League-wedstrijd wordt zonder uitsupporters gespeeld.

De Israëlische ambassadeur Zvi Aviner Vapni plaatste maandagmiddag in een telefoongesprek met Schouten 'grote vraagtekens bij de rechtvaardiging' van het supportersverbod. Dat bevestigt de Israëlische ambassade aan Nieuwsuur.

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Volgens de ambassadeur moet alles in het werk worden gesteld om de Israëlische aanhang de wedstrijd veilig te laten bezoeken, 'desnoods in beperkte aantallen'. Mocht dat in Alkmaar onmogelijk zijn, dan pleit Israël voor het verplaatsen van de wedstrijd naar een andere locatie, eventueel in het buitenland.

De gemeente Alkmaar is niet van plan het besluit terug te draaien. Een woordvoerder van burgemeester Schouten bevestigt dat de wedstrijd donderdag gewoon in het AFAS Stadion wordt afgewerkt, zonder supporters van Hapoel Be'er Sheva.

Israël schakelt ministers in vanwege AZ-wedstrijd

Ook op ministerieel niveau probeert Israël het besluit aan te vechten. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Sa'ar heeft de kwestie besproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het onderwerp aan bod is gekomen, maar geeft geen verdere details over het gesprek.

Alkmaar besloot eind september om Israëlische uitsupporters te weren vanwege veiligheidsrisico's. Hoewel de UEFA de aanhang van Hapoel Be'er Sheva een gemiddeld risicoprofiel heeft toegekend, wordt het duel door de gemeente 'vanwege de geopolitieke context als (zeer) hoog risico aangemerkt'. Daarbij wordt verwezen naar de ongeregeldheden rond Ajax - Maccabi Tel Aviv in 2024.

De gemeente houdt bovendien rekening met de aanwezigheid van Israëlische supporters buiten het stadion. Enkele fans hebben aangegeven toch naar Nederland te reizen. Daarnaast staan er twee pro-Palestijnse demonstraties gepland.

Ook andere Europese wedstrijden van Hapoel Be'er Sheva zijn vanwege veiligheidszorgen verplaatst. Het duel met Royale Union Saint-Gilloise op 22 oktober wordt in Düsseldorf gespeeld. De uitwedstrijd tegen Beşiktaş op 26 november is verplaatst naar het Georgische Batoemi.

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Voetbalfanaat
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Voetbalfanaat
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Ik geef burgemeester Schouten van Alkmaar groot gelijk dat ze deze supporters weigert want zo'n goede naam hebben die gasten niet. We zijn inderdaad niet vergeten wat er in 2024 in Amsterdam is gebeurd en om herhaling te voorkomen ook al gaat het om een andere club uit Israël is gewoon een goed/wijs besluit. Laat Israël maar eerst zijn eigen supporters van hun clubs in toom houden als ze uit spelen en dan pas kan er verder gepraat worden dat is mijn mening.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Voetbalfanaat
801 Reacties
1.417 Dagen lid
3.448 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik geef burgemeester Schouten van Alkmaar groot gelijk dat ze deze supporters weigert want zo'n goede naam hebben die gasten niet. We zijn inderdaad niet vergeten wat er in 2024 in Amsterdam is gebeurd en om herhaling te voorkomen ook al gaat het om een andere club uit Israël is gewoon een goed/wijs besluit. Laat Israël maar eerst zijn eigen supporters van hun clubs in toom houden als ze uit spelen en dan pas kan er verder gepraat worden dat is mijn mening.

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AZ - H Be'er Sheva

AZ
18:45
Hapoel Be'er Sheva
Wordt gespeeld op 15 okt. 2026
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand UEFA Europa League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Juventus
1
5
3
2
Palace
1
4
3
3
Sparta
1
3
3
4
Beşiktaş
1
3
3
5
R. Union SG
1
3
3
6
Ferencváros
1
2
3
7
Benfica
1
2
3
8
Bayer 04
1
2
3
9
OFI
1
2
3
10
Bournemouth
1
1
3
11
Lyon
1
1
3
12
Torreense
1
1
3
13
Olympiakos
1
1
3
14
Salzburg
1
1
3
15
Omonia
1
1
3
16
Kauno Žalgiris
0
0
0
16
Sunderland
1
1
3
17
Dinamo Zagreb
1
0
1
18
H Be'er Sheva
1
0
1
19
Rennes
1
0
1
20
Sturm
1
0
1
21
Jagiellonia
1
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31
Hoffenheim
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-2
0
32
Marseille
1
-3
0
33
Ararat-Armenia
1
-3
0
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Plzeň
1
-3
0
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Lech
1
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0
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0

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