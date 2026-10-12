René van der Gijp heeft zich in de podcast KieftJansenEgmondGijp behoorlijk kritisch uitgelaten over het beleid van Ajax rondom Marcos Leonardo. Volgens de analist is de 23-jarige Braziliaanse spits simpelweg met overgewicht in Amsterdam gearriveerd en had de club hem nooit speelminuten mogen geven voordat hij volledig fit was.

Ajax kocht de aanvaller afgelopen zomer nog voor ongeveer twintig miljoen euro weg bij Al-Hilal, maar tot nu toe wist Leonardo nog nauwelijks indruk te maken. In de Eredivisie kwam de spits niet verder dan vijf invalbeurten en één goal. Ook afgelopen zaterdag, tijdens het met 1-1 gelijkgespeelde thuisduel tegen NEC, mocht Leonardo zeventien minuten voor tijd invallen en kon hij het verschil niet maken. Ook bij FootballTransfers zien ze een lastige situatie ontstaan voor de spits. Volgens Van der Gijp slaan zowel de clubleiding als de technische staf de plank dan ook volledig mis met hun aanpak.

Van der Gijp pleit voor apart trainingsschema voor Leonardo

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Volgens René van der Gijp is het voor een medische staf vrij eenvoudig om de fysieke gesteldheid van een speler in kaart te brengen en had Ajax meteen moeten ingrijpen. "Ik heb het idee bij die Braziliaan: die komt vijf kilo te zwaar aan", zo legt Van der Gijp uit. "Dat kan je meten, met vetpercentage. Dan zou ik als trainer zeggen: oké, we trekken er vijf weken voor uit om jou die vijf kilo te laten verdwijnen. Zolang je die vijf kilo niet kwijt bent, train je niet mee. Train lekker voor jezelf met een aparte trainer, gewoon fit worden."

Dat Ajax er toch voor kiest om Leonardo steeds kort in te laten vallen, pakt volgens de analist dan ook verkeerd uit voor de spits. "Dan zou ik hem niet in laten vallen, dat is een slecht begin voor die jongen." Van der Gijp benadrukt dat een speler simpelweg niet kan presteren wanneer die fysieke basis nog niet op orde is.

Om zijn visie kracht bij te zetten, trekt René van der Gijp de vergelijking met Raheem Sterling, die transfervrij is na zijn periode bij Feyenoord. "Zo ging het ook met Raheem Sterling. Een ding kan iedereen: fit worden. Dat kan ook de rechtsback van VVV-Venlo en ook de linksback van NEC. Die zijn fit. Als je niet fit bent, kom je er niet voorbij, hoe vervelend dat ook is. Als Vinícius Júnior zes kilo te zwaar is, komt hij de rechtsback van ADO Den Haag niet voorbij."

Tot slot vraagt Van der Gijp zich openlijk af hoe Marcos Leonardo buiten het veld leeft en wat hij precies eet. "Ik weet niet of die jongen een vriendin of vrouw heeft. Stel je voor, hij woont alleen. Dan gaat hij naar Braziliaanse zaakjes in Amsterdam om te eten. Wij hebben ooit bij een Braziliaan in Scheveningen gegeten. Dat is 500 gram vlees en 400 gram vet. En dat is dan het voorgerecht."