Dennis Higler is door de KNVB aangewezen als de scheidsrechter voor de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax van komende zondag in de Euroborg. Daarbij valt vooral de naam van Freek Vandeursen op, want de assistent-scheidsrechter komt namelijk uit Groningen.

Vandeursen staat zondagmiddag samen met Kevin Bodde langs de lijn als assistent. De afkomst van de grensrechter zorgt direct voor gefronste wenkbrauwen rond het affiche in het noorden, omdat arbiters normaal gesproken geen duels krijgen toegewezen waarbij ook maar de schijn van partijdigheid kan ontstaan.

Reglementen van de voetbalbond

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Kijkend naar de officiële reglementen van de voetbalbond is de aanstelling van Freek Vandeursen overigens gewoon toegestaan. De KNVB hanteert als duidelijk uitgangspunt dat arbiters geen duels mogen fluiten of vlaggen van clubs uit hun directe woonplaats, wanneer er familiebanden zijn met spelers of trainers van een van de clubs, of wanneer ze zelf aangeven een bepaalde ploeg liever niet te leiden.

Hoewel Vandeursen uit Groningen komt, woont de assistent-scheidsrechter niet in de provincie Groningen. Bij een eerdere wedstrijd van de Groningers begin 2025 – destijds tegen NAC Breda – gaf de bond tegenover BN De Stem al aan dat de integriteit van de grensrechter buiten kijf staat en hij reglementair gezien gewoon ingezet kan worden bij duels van FC Groningen.

De arbitrage in het uitverkochte stadion bestaat naast Dennis Higler, Kevin Bodde en Freek Vandeursen verder uit vierde official Wouter Wiersma. De VAR ligt zondagmiddag in handen van Edwin van de Graaf, die vanuit het ARAG KNVB Replay Center in Zeist ondersteuning krijgt van assistent-VAR Rens Bluemink.

Voor Higler betekent de ontmoeting tussen de nummers zes en vijf van de Eredivisie zijn vijfde competitiewedstrijd op het hoogste niveau van dit seizoen. De scheidsrechter had sowieso al een druk programma in aanloop naar het weekend: eerder floot hij onder meer Sparta Rotterdam tegen FC Utrecht en was hij midweeks actief als VAR bij de Champions League-wedstrijd tussen AS Roma en Real Madrid.