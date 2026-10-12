Valentijn Driessen heeft een anonieme brief ontvangen van een scheidsrechter, waarin opmerkelijke beschuldigingen worden geuit over Bas Nijhuis. Volgens de afzender wordt Nijhuis door de KNVB ingezet als strategische pion bij Vandaag Inside. Driessen onthulde maandagavond het bestaan van de brief, maar wilde niet de volledige inhoud prijsgeven.
De brief komt ter sprake wanneer het aan tafel bij Vandaag Inside gaat over de overtreding van Ajax-speler Abdellah Ouazane op Bryan Linssen van NEC. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük bestrafte de overtreding met een gele kaart, een beslissing waar Nijhuis zich in kan vinden. "Dit is voet op voet, geel is prima", oordeelt de arbiter.
Driessen reageert direct op die uitspraak. "Nu neemt hij de rol weer in van de strateeg die hier namens de KNVB zit."
Vervolgens vertelt de journalist van De Telegraaf dat hij een opmerkelijke brief heeft ontvangen. "Ik heb net een anonieme brief van een scheidsrechter ontvangen. Daarin staat dat Bas door de KNVB wordt misbruikt als strategisch vooruitgeschoven pion bij Vandaag Inside", aldus Driessen. Het is geen grap, voegt hij toe.
Wie de brief heeft geschreven, maakt Driessen niet bekend. Ook wil hij voorlopig niet alle beschuldigingen delen. "Ik kan niet alles zeggen wat in die brief staat. Ik heb hem heel vluchtig doorgelezen. Die scheidsrechter heeft wel z'n best gedaan, want het zijn vier kantjes", vertelt hij.
Johan Derksen trekt daarop zijn eigen conclusie. "Eigenlijk is Bas een spion", stelt de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International. Nijhuis kan lachen om de opmerkingen van Driessen en Derksen. Op de inhoud van de anonieme brief gaat hij niet verder in.
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En jullie nemen zomaar aan dat een anonieme brief, het laagste en vuilste middel dat iemand kan gebruiken, automatisch de waarheid over iemand vertelt. Alsof alles wat daarin staat meteen klopt, zonder dat jullie ook maar even stilstaan bij de vraag wie dit heeft geschreven, met welke bedoeling en of er überhaupt iets van waar is. Het is blijkbaar makkelijker om iets te geloven wat iemand anoniem op papier zet, dan om zelf na te denken, vragen te stellen en de andere kant van het verhaal te horen. Het meest trieste vind ik nog dat jullie blijkbaar zo weinig moeite nodig hebben om een oordeel over iemand te vormen op basis van woorden van een onbekende, die niet eens het lef heeft om met zijn of haar naam onder die brief te staan. Als iemand werkelijk iets te zeggen heeft, waarom doet diegene dat dan niet open en eerlijk? Waarom moet dat achter iemands rug om, anoniem en op zo’n laffe manier? En jullie nemen dat allemaal maar voor waar aan, zonder erbij stil te staan hoeveel schade je daarmee kunt aanrichten. Woorden op papier zijn nog geen feiten, en een anonieme brief maakt iets niet automatisch waar. Het zegt soms veel meer over degene die zo’n brief schrijft dan over degene over wie het gaat. Echt, uit welk ei komen jullie eigenlijk? Denken jullie dan helemaal niet meer zelf na? Hebben jullie dan niet het fatsoen om eerst de feiten te controleren voordat jullie iemand veroordelen? Het is werkelijk onbegrijpelijk hoe gemakkelijk mensen meegaan in iets wat ze niet eens zelf hebben gezien of gehoord. Misschien zouden jullie eens wat kritischer mogen zijn en niet alles voor zoete koek moeten slikken, alleen omdat iemand de moeite heeft genomen om iets anoniem op papier te zetten
@Martine, het is de vraag of deze brief werkelijk bestaat en niet uit een hele grote duim van Driessen komt want het komt allemaal heel vaag over als je niet alles wat er in deze brief staat wil vertellen. Het is heel moeilijk je eigen te kunnen verdedigen tegenover iemand die anoniem wil blijven wat in mijn ogen dan een slapjanus is.
Ik kijk als er geen voetbal op tv is regelmatig naar VI behalve op maandag als Driessen er zit. Driessen is gewoon niet serieus te nemen met het commentaar wat hij geeft wat doorgaans negatief is. Daarmee haalt hij het vak van journalist naar beneden. Als je op de maandag naar VI kijkt is dat meer een opvoering van de Muppetshow met Derksen en Driessen in de rollen van de oudjes Statler en Waldorf maar dan met een hoog azijn gehalte.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
En jullie nemen zomaar aan dat een anonieme brief, het laagste en vuilste middel dat iemand kan gebruiken, automatisch de waarheid over iemand vertelt. Alsof alles wat daarin staat meteen klopt, zonder dat jullie ook maar even stilstaan bij de vraag wie dit heeft geschreven, met welke bedoeling en of er überhaupt iets van waar is. Het is blijkbaar makkelijker om iets te geloven wat iemand anoniem op papier zet, dan om zelf na te denken, vragen te stellen en de andere kant van het verhaal te horen. Het meest trieste vind ik nog dat jullie blijkbaar zo weinig moeite nodig hebben om een oordeel over iemand te vormen op basis van woorden van een onbekende, die niet eens het lef heeft om met zijn of haar naam onder die brief te staan. Als iemand werkelijk iets te zeggen heeft, waarom doet diegene dat dan niet open en eerlijk? Waarom moet dat achter iemands rug om, anoniem en op zo’n laffe manier? En jullie nemen dat allemaal maar voor waar aan, zonder erbij stil te staan hoeveel schade je daarmee kunt aanrichten. Woorden op papier zijn nog geen feiten, en een anonieme brief maakt iets niet automatisch waar. Het zegt soms veel meer over degene die zo’n brief schrijft dan over degene over wie het gaat. Echt, uit welk ei komen jullie eigenlijk? Denken jullie dan helemaal niet meer zelf na? Hebben jullie dan niet het fatsoen om eerst de feiten te controleren voordat jullie iemand veroordelen? Het is werkelijk onbegrijpelijk hoe gemakkelijk mensen meegaan in iets wat ze niet eens zelf hebben gezien of gehoord. Misschien zouden jullie eens wat kritischer mogen zijn en niet alles voor zoete koek moeten slikken, alleen omdat iemand de moeite heeft genomen om iets anoniem op papier te zetten
@Martine, het is de vraag of deze brief werkelijk bestaat en niet uit een hele grote duim van Driessen komt want het komt allemaal heel vaag over als je niet alles wat er in deze brief staat wil vertellen. Het is heel moeilijk je eigen te kunnen verdedigen tegenover iemand die anoniem wil blijven wat in mijn ogen dan een slapjanus is.
Ik kijk als er geen voetbal op tv is regelmatig naar VI behalve op maandag als Driessen er zit. Driessen is gewoon niet serieus te nemen met het commentaar wat hij geeft wat doorgaans negatief is. Daarmee haalt hij het vak van journalist naar beneden. Als je op de maandag naar VI kijkt is dat meer een opvoering van de Muppetshow met Derksen en Driessen in de rollen van de oudjes Statler en Waldorf maar dan met een hoog azijn gehalte.