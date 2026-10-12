Valentijn Driessen heeft een anonieme brief ontvangen van een scheidsrechter, waarin opmerkelijke beschuldigingen worden geuit over Bas Nijhuis. Volgens de afzender wordt Nijhuis door de KNVB ingezet als strategische pion bij Vandaag Inside. Driessen onthulde maandagavond het bestaan van de brief, maar wilde niet de volledige inhoud prijsgeven.

De brief komt ter sprake wanneer het aan tafel bij Vandaag Inside gaat over de overtreding van Ajax-speler Abdellah Ouazane op Bryan Linssen van NEC. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük bestrafte de overtreding met een gele kaart, een beslissing waar Nijhuis zich in kan vinden. "Dit is voet op voet, geel is prima", oordeelt de arbiter.

Driessen reageert direct op die uitspraak. "Nu neemt hij de rol weer in van de strateeg die hier namens de KNVB zit."

Driessen: 'Kan nog niet alles zeggen'

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Vervolgens vertelt de journalist van De Telegraaf dat hij een opmerkelijke brief heeft ontvangen. "Ik heb net een anonieme brief van een scheidsrechter ontvangen. Daarin staat dat Bas door de KNVB wordt misbruikt als strategisch vooruitgeschoven pion bij Vandaag Inside", aldus Driessen. Het is geen grap, voegt hij toe.

Wie de brief heeft geschreven, maakt Driessen niet bekend. Ook wil hij voorlopig niet alle beschuldigingen delen. "Ik kan niet alles zeggen wat in die brief staat. Ik heb hem heel vluchtig doorgelezen. Die scheidsrechter heeft wel z'n best gedaan, want het zijn vier kantjes", vertelt hij.

Johan Derksen trekt daarop zijn eigen conclusie. "Eigenlijk is Bas een spion", stelt de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International. Nijhuis kan lachen om de opmerkingen van Driessen en Derksen. Op de inhoud van de anonieme brief gaat hij niet verder in.