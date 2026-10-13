Gaat Feyenoord-sensatie debuteren in Oranje? ‘Hij is Nederlands elftal-materiaal’

Arnold Mühren vindt dat een oproep verdient voor het ‘grote’ Nederlands elftal. De ex-international van Oranje selecteert de rechtsback van Feyenoord voor het Elftal van de Week namens De Telegraaf. “Hij deed vrijwel alles goed.”

Read maakt ook dit seizoen indruk in het shirt van de Rotterdammers en draagt de aanvoerdersband bij Jong Oranje. Volgens Mühren, die in 1988 het EK won met het Nederlands elftal, moet de twintigjarige back opgeroepen worden voor Oranje. “Read van Feyenoord is Nederlands elftal-materiaal. Hij deed vrijwel alles goed. Hij toonde tegen AZ zijn snelheid en dat hij over een goede pass beschikt”, rapporteert hij.

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“Soms komt hij zomaar door in de as van het veld. Het is jammer dat hij die pass van Luciano Valente niet kon controleren. Achter alles wat hij doet, zit een bedoeling. Anis Hadj Moussa heeft veel aan hem te danken”, gaat Mühren verder.

Read is niet de enige Feyenoorder in het Elftal van de Week, volgens het Volendamse voetbalicoon. Hij selecteert ook Jeremiah St. Juste, Javi Japez en Luciano Valente. Ondanks het teleurstellende gelijkspel tegen NEC maakt ook een Ajacied zijn opwachting in de ploeg, namelijk Julian Brandt.