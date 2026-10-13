Rinus (78) gaf 60 jaar alles voor zijn voetbalclub: één brief zorgt voor pijnlijke breuk

SVV Scheveningen heeft na zestig jaar afscheid genomen van vrijwilliger Rinus Jenezon (78). De club liet hem na de zomervakantie per brief weten dat zijn werkzaamheden erop zaten. Jenezon is diep geraakt: hij had gehoopt tot zijn tachtigste door te gaan. Het bestuur van de vierdedivisionist herkent zich echter niet in zijn kritiek en spreekt van een eenzijdig verhaal.
Jenezon vertelt aan het Algemeen Dagblad dat hij vrijwel zijn hele leven klaarstond voor Scheveningen. "Wat ik voor de club heb gedaan? Van alles. Lijnen trekken, worst verkopen, kaartjes controleren, achter de bar staan, kleedkamers schoonmaken. Ik ben zelfs nog jeugdleider geweest", somt hij op.
De vrijwilliger, die in 2022 de Haagse vrijwilligersprijs won, had zijn afscheid heel anders voorgesteld. "SVV Scheveningen was mijn leven, ik was er dag en nacht. Sportpark Houtrust was mijn allesie. Ik wilde over twee jaar stoppen, op mijn 80ste, maar dat werd mij helaas niet gegund."
Vooral de manier waarop zijn vertrek werd afgehandeld, steekt. Toen Scheveningen hem vroeg zijn sleutels in te leveren, weigerde hij. "Ik heb gezegd: ‘Kom ze maar halen’. Ik ben er helemaal klaar mee.”
Volgens Jenezon is hij niet de enige vrijwilliger die moest vertrekken. Ook Sjaak Jansen, 62 jaar clublid en 43 jaar vrijwilliger, nam op vervelende wijze afscheid. "Rinus kreeg tenminste nog een brief, ik alleen maar een appje”, aldus Jansen.
Het bestuur van Scheveningen bestrijdt de aantijgingen. Voorzitter Arjan van Sliedregt stelt dat de werkelijkheid anders ligt. "Het volledige verhaal is vele malen genuanceerder. Mensen reageren nu op een eenzijdig verhaal wat geen recht doet aan de werkelijkheid. Het staat een ieder vrij om een mening te hebben, ook als deze op onwaarheden is gebaseerd. De mensen binnen onze vereniging weten hoe het zit en dat is voor ons het belangrijkst.”
Volgens de clubsecretaris liggen budgettaire redenen ten grondslag aan het afscheid van meerdere vrijwilligers. Jenezon begrijpt daar weinig van. "Ik kreeg 175 euro per maand als vergoeding. Dat is 43,75 euro per week. Dat is toch een schijntje?”
De 78-jarige man mist vooral zijn vrienden en kennissen op Houtrust. Zijn zaterdagen vult hij voortaan anders in, onder meer met scootertripjes naar zijn vriendin in Delft. Een terugkeer naar Scheveningen lijkt voorlopig uitgesloten.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik heb dit eerder meegemaakt bij Be Quick '28 in Zwolle. Daar stons een echtpaar tientalle jaren achter de toog en nog veel meer werkzaamheden in verleden. Zelfs een koningklijke onderscheiding wegens bewezen diensten. Binnen 1 jaar van ontvangst werd het echtpaar vriendelijk maar dringend verzocht om te stoppen. Er werd een nieuw complex gebouwd en kantine MOEST op een andere manier worden beheerd. Tuurlijk zijn mensen die al tientalle jaren enigzins vastgeroest aan hun dagprogramma of hoe hun het draaien van de kantine zien. Maar kijk uit met hun de deur wijzen want dat kost hun vaak de gezondheid en een stank voor dank gevoel. Jammer dit en de clubs maar jammeren dar het lastig vrijwilligers krijgen...
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