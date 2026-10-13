Rinus (78) gaf 60 jaar alles voor zijn voetbalclub: één brief zorgt voor pijnlijke breuk

SVV Scheveningen heeft na zestig jaar afscheid genomen van vrijwilliger Rinus Jenezon (78). De club liet hem na de zomervakantie per brief weten dat zijn werkzaamheden erop zaten. Jenezon is diep geraakt: hij had gehoopt tot zijn tachtigste door te gaan. Het bestuur van de vierdedivisionist herkent zich echter niet in zijn kritiek en spreekt van een eenzijdig verhaal.

Jenezon vertelt aan het Algemeen Dagblad dat hij vrijwel zijn hele leven klaarstond voor Scheveningen. "Wat ik voor de club heb gedaan? Van alles. Lijnen trekken, worst verkopen, kaartjes controleren, achter de bar staan, kleedkamers schoonmaken. Ik ben zelfs nog jeugdleider geweest", somt hij op.

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De vrijwilliger, die in 2022 de Haagse vrijwilligersprijs won, had zijn afscheid heel anders voorgesteld. "SVV Scheveningen was mijn leven, ik was er dag en nacht. Sportpark Houtrust was mijn allesie. Ik wilde over twee jaar stoppen, op mijn 80ste, maar dat werd mij helaas niet gegund."

Vooral de manier waarop zijn vertrek werd afgehandeld, steekt. Toen Scheveningen hem vroeg zijn sleutels in te leveren, weigerde hij. "Ik heb gezegd: ‘Kom ze maar halen’. Ik ben er helemaal klaar mee.”

Volgens Jenezon is hij niet de enige vrijwilliger die moest vertrekken. Ook Sjaak Jansen, 62 jaar clublid en 43 jaar vrijwilliger, nam op vervelende wijze afscheid. "Rinus kreeg tenminste nog een brief, ik alleen maar een appje”, aldus Jansen.

SVV Scheveningen reageert op kritiek van Rinus Jenezon

Het bestuur van Scheveningen bestrijdt de aantijgingen. Voorzitter Arjan van Sliedregt stelt dat de werkelijkheid anders ligt. "Het volledige verhaal is vele malen genuanceerder. Mensen reageren nu op een eenzijdig verhaal wat geen recht doet aan de werkelijkheid. Het staat een ieder vrij om een mening te hebben, ook als deze op onwaarheden is gebaseerd. De mensen binnen onze vereniging weten hoe het zit en dat is voor ons het belangrijkst.”

Volgens de clubsecretaris liggen budgettaire redenen ten grondslag aan het afscheid van meerdere vrijwilligers. Jenezon begrijpt daar weinig van. "Ik kreeg 175 euro per maand als vergoeding. Dat is 43,75 euro per week. Dat is toch een schijntje?”

De 78-jarige man mist vooral zijn vrienden en kennissen op Houtrust. Zijn zaterdagen vult hij voortaan anders in, onder meer met scootertripjes naar zijn vriendin in Delft. Een terugkeer naar Scheveningen lijkt voorlopig uitgesloten.