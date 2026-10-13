PSV ruikt kansen tegen Leipzig: dit gaat er mis bij de ploeg van Demichelis

PSV maakt zich dinsdagavond op voor de tweede wedstrijd in de competitiefase van de Champions League. De Eindhovenaren nemen het om 21.00 uur in de Red Bull Arena op tegen RB Leipzig. Wat kan de landskampioen verwachten van het elftal van de nieuwe trainer Martin Demichelis. Waar schuilt het gevaar en liggen de kansen voor PSV?

Na dit seizoen werd er door Leipzig verrassend afscheid genomen van trainer Ole Werner. Ondanks een succesvolle derde plaats in de Bundesliga en kwalificatie voor de Champions League, werd er na een grondige evaluatie besloten dat de club nieuwe ideeën en een andere aanpak nodig had. Het meest opvallende was dat Demichelis werd aangesteld, terwijl Werner nog ontslagen moest worden. De Argentijn die net daarvoor met Mallorca degradeerde naar het tweede niveau van Spanje.

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De start van Demichelis met Leipzig gaat allesbehalve van een leien dakje. Twee van de eerste vier competitiewedstrijden zijn geëindigd in een nederlaag en in de Champions League werd er met keiharde cijfers verloren van het Como van Cesc Fabregas (4-1), de komende tegenstander van Feyenoord. De onrust binnen de club is inmiddels zo groot dat er wordt gesproken over een eventuele opvolger in Julian Nagelsmann. Ondanks alle kritiek wist Leipzig direct na de interlandperiode een monsterzege te boeken op Eintracht Frankfurt (6-0). Daarmee is de storm in ieder geval voor heel even gaan liggen.

Hoge druk, maar te weinig samenhang

Bij zijn aanstelling werd er door Demichelis aanvallend en agressief voetbal beloofd. "Intensiteit is een belangrijk onderdeel van de identiteit van Leipzig. Voor mij betekent dit passie, moedig en aanvallend voetbal, maar ook agressiviteit. We willen aanvallend agressief spelen, moedig verdedigen en in iedere situatie aanwezig zijn."

Toch blijkt het in de praktijk lastig om die speelstijl goed uit te voeren. Tegen Como werd zichtbaar dat de onderlinge afstemming bij het drukzetten niet goed verliep. Het leek regelmatig te ontbreken aan duidelijkheid over wie de eerste druk moest zetten en wie daarachter moest aansluiten. Wanneer spelers twijfelen over hun taak, ontstaat er aarzeling en wordt de druk niet gelijktijdig uitgevoerd. Daardoor krijgen tegenstanders de mogelijkheid om de eerste linie te omzeilen en de ruimtes op het middenveld te benutten. Zodra dat gebeurt, komt ook de defensieve organisatie van Leipzig onder druk te staan. Ook de bewegingen en loopacties van de tegenstander zorgden ervoor dat de defensieve organisatie van Leipzig uit elkaar werd getrokken. Zodra de druk werd doorbroken, ontstond er ruimte om snel richting het doel van Leipzig op te trekken.

© ESPN/UEFA

Gebrek aan afstemming

Como heeft twee spelers vrij tussen de linies staan, die gemakkelijk aanspeelbaar zijn. Leipzig slaagt er niet in om deze passlijnen goed af te schermen, waardoor de Italianen ruimte krijgen om de bal vooruit te spelen en de defensieve organisatie onder druk te zetten.

© ESPN/UEFA

Doordat de back van Leipzig naar voren stapt om druk te zetten en de verdedigers niet aansluiten op de rest van het elftal, ontstaat er achter hen enorm veel ruimte. Como kan die ruimte met een diepe loopactie benutten, terwijl Leipzig achterin in ondertal komt te staan. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie: de verdedigers moeten meerdere aanvallers bewaken en hebben weinig tijd om de tegenaanval te neutraliseren.

© Ziggo Sport/UEFA

Bataruna weet zich gemakkelijk tussen drie spelers van Leipzig vrij te draaien, waarna de defensie van de Duitsers niet aansluit. Hierdoor ontstaat opnieuw zeeën van ruimte voor Como om de aanval voort te zetten en de defensieve organisatie van Leipzig verder onder druk te zetten.

© Ziggo Sport/UEFA

© Ziggo Sport/UEFA

Opnieuw krijgt Bataruna alle ruimte om open te draaien, waarna hij Douvikas met een steekpass diep kan sturen. De defensie van Leipzig sluit wederom niet aan, waardoor er veel ruimte tussen de linies ontstaat. Ook Orbán reageert te laat door naar voren te stappen om buitenspel te creëren, waardoor Douvikas de diepte in kan worden gestuurd. Zo wordt opnieuw duidelijk hoe kwetsbaar Leipzig is wanneer de onderlinge afstemming in het elftal ontbreekt.

© Ziggo Sport/UEFA

Douvikas profiteert optimaal van de geboden ruimte en rondt de aanval koelbloedig af. De oud-spits van FC Utrecht wordt diep gestuurd en straft de gebrekkige defensieve organisatie van Leipzig genadeloos af voor de 2-0.

© Ziggo Sport/UEFA

Como verovert de bal laag op het veld via Nico Paz, terwijl Leipzig met veel spelers voor de bal staat. Daardoor ontstaat er opnieuw veel ruimte tussen de linies, waar Como gebruik van kan maken om de aanval op te bouwen. De onderlinge afstanden bij Leipzig zijn groot, waardoor de ploeg kwetsbaar blijft zodra Como de bal naar voren speelt.

© Ziggo Sport/UEFA

Paz speelt de bal af op Moise Kean, maar loopt vervolgens zelf door richting het doel. Geen enkele speler van Leipzig volgt die loopactie, waardoor Paz alle ruimte krijgt om opnieuw aangespeeld te worden.

© Ziggo Sport/UEFA

Paz trekt met de bal naar binnen, terwijl Perrone vanuit het middenveld diepgaat. Opnieuw staat de defensie van Leipzig niet goed opgesteld: Orbán stapt verkeerd naar voren om buitenspel te creëren, waardoor de loopactie van Perrone niet wordt opgevangen. Daarmee geeft Leipzig Como opnieuw de mogelijkheid om de ruimte achter de verdediging te benutten.

© Ziggo Sport/UEFA

Como heeft slechts elf seconden nodig om vanaf de eigen helft oog in oog met de doelman van Leipzig te komen. Perrone profiteert optimaal van de geboden ruimte en rondt de counter af: 4-1. Opnieuw wordt pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar Leipzig is bij balverlies, met een defensie die niet goed aansluit en een buitenspelval die verkeerd uitpakt.

Antonio Nusa’s first touch is ridiculous 🥵 #NationsLeague https://t.co/JIGReLgzNg — UEFA EURO (@UEFAEURO) October 1, 2026

Veel bezetting in de zestien

De aanvallende intenties van Leipzig komen onder meer tot uiting in de loopacties en de bezetting voor het doel. Meerdere spelers trekken tegelijkertijd de zestienmeter in, waardoor de verdediging voor lastige keuzes komt te staan en er ruimte ontstaat om toe te slaan. Dat was ook tegen Eintracht Frankfurt een wapen: mede dankzij de loopacties en de sterke bezetting voor het doel kon Christopher Nkunku een hattrick maken. Tegen PSV kan die manier van aanvallen opnieuw gevaarlijk zijn, zeker wanneer de Eindhovense verdediging er niet in slaagt de lopende spelers tijdig op te pikken.

© Bundesliga

PSV kan optimaal profiteren van de ruimtes die Leipzig weggeeft. Met zijn slimme loopacties kan Guus Til gaten tussen de verdedigers benutten, terwijl de snelheid van Ruben van Bommel voorin een extra wapen vormt om de ruimte achter de defensie aan te vallen. Wanneer Leipzig opnieuw te laat aansluit of de buitenspelval verkeerd uitvoert, kunnen de Eindhovenaren met diepgang en snelle combinaties gevaarlijk worden.

Nusa verreweg gevaarlijkste speler

Antonio Nusa is de belangrijkste speler van Demichelis, zeker na het vertrek van Yan Diomande. De Noorse aanvaller was in zijn eerste zeven wedstrijden goed voor vier doelpunten en drie assists en is daarmee direct betrokken bij zeven treffers.

Nusa is vooral gevaarlijk door zijn explosiviteit, dribbelvaardigheid en snelheid. De aanvaller durft zijn directe tegenstander op te zoeken en kan met een versnelling zowel buitenom als binnendoor komen. Bovendien beschikt hij over de techniek om in kleine ruimtes weg te draaien en kansen te creëren voor zichzelf of zijn ploeggenoten. Wanneer hij vanaf de flank naar binnen trekt, kan hij niet alleen zelf uithalen, maar ook medespelers in stelling brengen.

Voor PSV wordt het daarom belangrijk om Nusa weinig ruimte te geven om op snelheid te komen. Wanneer de Eindhovenaren hem één-tegen-één laten komen, kan hij met zijn dribbels en versnellingen voor problemen zorgen. Zeker wanneer Leipzig in de omschakeling ruimte krijgt, kan de Noor met zijn individuele kwaliteiten bijzonder gevaarlijk worden.