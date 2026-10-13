Ruud Gullit maakt zich zorgen om sleutelfiguur Ajax: 'Dit wil je niet hebben'

Míchel Sánchez maakt volgens Ruud Gullit een ‘nerveuze indruk’, zo vertelt het Nederlandse voetbalicoon bij het Ziggo Sport-programma Rondo. De oud-voetballer denkt dat die houding impact kan hebben op de hele selectie van Ajax.

Míchel Sánchez werd afgelopen zomer aangesteld als nieuwe trainer van Ajax. De verwachtingen waren hooggespannen. Met veel aankopen van internationaal topniveau moest hij de Amsterdammers weer in de buurt brengen van een landstitel. Tot nu toe verloopt die opdracht moeizaam. Ajax staat vijftiende en verspeelde al drie keer punten in eigen huis, tegen Heerenveen, Excelsior en NEC.

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In Rondo wordt het gelijkspel tegen NEC besproken: “Die grote spits (Tolu Arokodare, red.) maakt elke keer goals, vervolgens zit hij weer op de bank en dan weer niet. Ik begrijp het niet helemaal”, zegt Gullit in eerste instantie. Daarna richt hij zich tot Míchel: “Ik word nerveus van die trainer. Hij zit niet op de bank en staat daar nerveus. Hij maakt een nerveuze indruk en dat wil je niet hebben.”

Gullit hoopt dat de Amsterdammers dit jaar toch gewoon mee kunnen gaan doen om de titel. “Dat is ook goed voor de Nederlandse competitie”, beweert de legende. “Ik denk niet dat er echt crisis is, want het is bovenin wel stabieler dan in het verleden”, mengt Guus Hiddink zich. De oud-voetbaltrainer verbaasde zich bij Ajax – NEC trouwens over Marc ter Stegen: “Ik vond het heel apart dat Ter Stegen al wandelend vanuit zijn zestien tot aan de cirkel liep met de bal. Normaal jaagt NEC dan af, maar dat deden ze niet.”