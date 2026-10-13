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Johan Derksen ziet ‘waardeloze’ Ajacied plots opbloeien: ‘Huis-tuin-en-keuken-voetballer’

13 oktober 2026, 10:05   Bijgewerkt: 10:49
Johan Derksen
Foto: © Vandaag Inside
4 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Johan Derksen heeft afgelopen weekend genoten van Jordan Henderson, zo vertelt hij maandagavond bij Vandaag Inside. De 36-jarige oud-middenvelder van Ajax scoorde twee keer tegen Bournemouth en was daarmee goud waard voor Chelsea. Valentijn Driessen denkt dat er sprake is van een incident.

“Ik vond Henderson een waardeloze huis-tuin-en-keuken-voetballer”, steekt Derksen direct hard van wal. “In Nederland heeft hij geen enkele indruk gemaakt en toen ging hij terug naar Engeland. Ik dacht: dat wordt een clubje uit de tweede divisie. Nu staat hij bij Chelsea in de basis en schoot hij er twee in, de ene nog mooier dan de andere”, gaat de bekendste man uit Grolloo verder.

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Driessen plaatst een kritische kanttekening: “Jij vindt iemand gelijk goed als hij twee keer een bal verkeerd raakt?” Derksen reageert: “Voor hem is dat verkeerd, want hij raak ze nooit zo goed. Hij zal toch een bepaalde prestatie leveren. Misschien is hij als een soort waterdrager wel nuttig tussen die sterren.”

Driessen stipt aan dat Henderson voor het eerst in de basis stond bij Chelsea: “Het stelt niets voor. Ik hou niet van dit soort spelers.” René van der Gijp is positiever over de oud-aanvoerder van Ajax: “In Engeland zien ze hem als de ideale prof. Een beetje wat Dusan Tadic over zichzelf denkt. Dat kan beter iemand anders over je zeggen, maar Henderson zien ze daar echt als de ideale prof”, aldus de goedlachse analist.

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SWVoetbal
219 Reacties
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SWVoetbal
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"Een waardeloze huis-tuin-en-keuken-voetballer”... Johan Derksen weet natuurlijk als geen ander wat dat inhoudt. Blader even door zijn voetbal carrière en "palmares"... 😂😂😂

dilima1966
4.216 Reacties
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dilima1966
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Hahaha Johan Derksen kan nog niet bij hem in de schaduw staan

Jopie14
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Jopie14
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@SWVoetbal. "Een waardeloze huis-tuin-en-keuken-journalist”. Toch wel fijn dat die Snor genoeg over genoeg zelfkennis beschikt. Hij overschat zichzelf nooit en blijft altijd bescheiden...🤭

CG
4.036 Reacties
1.176 Dagen lid
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CG
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ALGEMEEN: Het valt vaak op dat spelers in het buitenland zich beter ontwikkeld dan in ons Nederland. De drie beste competenties in Europa zijn wel ca. 20 procent (of meer) beter dan de Eredivisie!!

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Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

SWVoetbal
219 Reacties
487 Dagen lid
579 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

"Een waardeloze huis-tuin-en-keuken-voetballer”... Johan Derksen weet natuurlijk als geen ander wat dat inhoudt. Blader even door zijn voetbal carrière en "palmares"... 😂😂😂

dilima1966
4.216 Reacties
1.219 Dagen lid
19.550 Likes
dilima1966
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Hahaha Johan Derksen kan nog niet bij hem in de schaduw staan

Jopie14
713 Reacties
251 Dagen lid
850 Likes
Jopie14
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@SWVoetbal. "Een waardeloze huis-tuin-en-keuken-journalist”. Toch wel fijn dat die Snor genoeg over genoeg zelfkennis beschikt. Hij overschat zichzelf nooit en blijft altijd bescheiden...🤭

CG
4.036 Reacties
1.176 Dagen lid
14.517 Likes
CG
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ALGEMEEN: Het valt vaak op dat spelers in het buitenland zich beter ontwikkeld dan in ons Nederland. De drie beste competenties in Europa zijn wel ca. 20 procent (of meer) beter dan de Eredivisie!!

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Jordan Henderson

Jordan Henderson
Chelsea
Team: Chelsea
Leeftijd: 36 jaar (17 jun. 1990)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Chelsea
2
2
2025/2026
Brentford
32
1
2024/2025
Ajax
28
1
2023/2024
Ajax
9
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
AZ
8
10
19
4
Twente
8
8
17
5
Ajax
8
12
15
6
Groningen
8
6
14
7
Fortuna
8
-1
14

Complete Stand

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