Johan Derksen ziet ‘waardeloze’ Ajacied plots opbloeien: ‘Huis-tuin-en-keuken-voetballer’

Johan Derksen heeft afgelopen weekend genoten van , zo vertelt hij maandagavond bij Vandaag Inside. De 36-jarige oud-middenvelder van Ajax scoorde twee keer tegen Bournemouth en was daarmee goud waard voor Chelsea. Valentijn Driessen denkt dat er sprake is van een incident.

“Ik vond Henderson een waardeloze huis-tuin-en-keuken-voetballer”, steekt Derksen direct hard van wal. “In Nederland heeft hij geen enkele indruk gemaakt en toen ging hij terug naar Engeland. Ik dacht: dat wordt een clubje uit de tweede divisie. Nu staat hij bij Chelsea in de basis en schoot hij er twee in, de ene nog mooier dan de andere”, gaat de bekendste man uit Grolloo verder.

Artikel gaat verder onder video

Driessen plaatst een kritische kanttekening: “Jij vindt iemand gelijk goed als hij twee keer een bal verkeerd raakt?” Derksen reageert: “Voor hem is dat verkeerd, want hij raak ze nooit zo goed. Hij zal toch een bepaalde prestatie leveren. Misschien is hij als een soort waterdrager wel nuttig tussen die sterren.”

Driessen stipt aan dat Henderson voor het eerst in de basis stond bij Chelsea: “Het stelt niets voor. Ik hou niet van dit soort spelers.” René van der Gijp is positiever over de oud-aanvoerder van Ajax: “In Engeland zien ze hem als de ideale prof. Een beetje wat Dusan Tadic over zichzelf denkt. Dat kan beter iemand anders over je zeggen, maar Henderson zien ze daar echt als de ideale prof”, aldus de goedlachse analist.