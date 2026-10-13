PEC Zwolle ontslaat Henry van der Vegt

PEC Zwolle neemt per direct afscheid van Henry van der Vegt, zo maakt de club dinsdagochtend bekend via de officiële kanalen. De 54-jarige oefenmeester wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende seizoenstart van de Blauwvingers.

De directe aanleiding voor het ontslag zijn de tegenvallende resultaten in de Eredivisie. PEC Zwolle bezet na zeven gespeelde wedstrijden de zestiende plaats op de ranglijst met slechts vier punten. Afgelopen zondag ging de ploeg voor eigen publiek met 0-1 onderuit tegen SC Cambuur, waarna het bestuur de knoop heeft doorgehakt met het oog op de naderende IJsselderby tegen Go Ahead Eagles van komend weekend.

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PEC Zwolle zet Henry van der Vegt per direct op straat om deze reden

Technisch directeur Gerry Hamstra geeft tekst en uitleg over het besluit van de club: "We zijn tot het besluit om vroegtijdig afscheid van elkaar te nemen gekomen, omdat er in onze ogen te weinig stabiliteit en ontwikkeling zichtbaar was op sportief vlak. We zijn Henry dankbaar voor wat hij voor PEC Zwolle, de club die als een rode draad door zijn leven loopt, heeft betekend. Niet alleen in zijn periode als hoofdtrainer, maar ook in de rollen die hij daarvoor vervulde. Daarnaast was het altijd prettig samenwerken met Henry. Wij willen hem dan ook het allerbeste toewensen voor de toekomst."

Van der Vegt hield PEC Zwolle vorig seizoen in de Eredivisie, door op een vijftiende plek te eindigen. De ploeg behaalde destijds 37 punten. Dit seizoen werd er alleen nog maar van SC Heerenveen gewonnen. Van der Vegt gaat de boeken in als eerste ontslagen trainer van het Eredivisie-seizoen 2026/27.