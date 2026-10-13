Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal KNVB en tekent meerjarig contract

Nigel de Jong heeft zijn contract als directeur topvoetbal bij de KNVB met vier jaar verlengd. De nieuwe verbintenis van de 41-jarige oud-international gaat officieel in op 1 januari 2027 en loopt door tot begin 2031.

Intern werd eind september al bekend dat De Jong verbonden zou blijven aan de KNVB. ESPN-analist Kenneth Perez lekte dit nieuws afgelopen weekend al onbedoeld tijdens Voetbalpraat. Dinsdagochtend maakt de voetbalbond zijn contractverlenging wereldkundig.

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De geboren Amsterdammer trad in januari 2023 in dienst als opvolger van Nico-Jan Hoogma en tekende destijds voor vier seizoenen. Hoewel de KNVB normaal gesproken terughoudend is met formele communicatie over directiecontracten, wordt voor de directeur topvoetbal nu een uitzondering gemaakt. Voorafgaand aan het afgelopen WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico liet De Jong al weten dat zijn werk bij de bond nog niet af was.

In zijn huidige rol draagt Nigel de Jong de technische eindverantwoordelijkheid voor het overkoepelende topsportbeleid en de prestaties van de vertegenwoordigende elftallen bij zowel de mannen als de vrouwen. Eerder werkte hij nauw samen met toenmalig bondscoach Ronald Koeman, waarna De Jong na het WK een sleutelrol vervulde bij het binnenhalen van Xavi Hernandez als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal.