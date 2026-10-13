Live voetbal

PSV-icoon verklapt toekomst Luuk de Jong: ‘Hij en zijn vrouw willen graag…’

13 oktober 2026, 10:29
Luuk de Jong van FC Porto
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

Willy van de Kerkhof denkt dat Luuk de Jong er beter aan doet om niet meer terug te keren bij PSV en verwacht dat de spits daar zelf ook zo over denkt. De 36-jarige aanvaller heeft zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur, zo verklapt het PSV-icoon bij de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Luuk de Jong liep begin december 2025 een zware kruisbandblessure op bij FC Porto en zit momenteel zonder club. Volgens Willy van de Kerkhof was de spits afgelopen vrijdag aanwezig bij zijn oude club: PSV. Vanuit de Legend Lounge keek hij naar de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (2-0).

Artikel gaat verder onder video

Van de Kerkhof voerde vrijdag een gesprek met De Jong en verklapt daar zijn toekomstplannen. “Hij wil net als zijn vrouw nog graag een avontuur in het buitenland maar de zandbak zien ze niet zitten”, aldus het clubicoon van PSV.

Een terugkeer naar de Eindhovenaren gaat volgens Willy niet meer gebeuren. “Ik denk dat PSV er verstandig aan doet daar niet meer aan te beginnen en dat geldt ook voor Luuk zelf”, aldus Van de Kerkhof.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
6 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

flaco
118 Reacties
1.075 Dagen lid
519 Likes
flaco
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zou het een stunt vinden als PSV en Luuk elkaar kunnen vinden in een overeenkomst tot eind dit jaar. Ik weet dat hij niet gelijk wedstrijdfit is maar als pinch-hitter in de Eredivisie en extra motivator in de kleedkamer meer dan welkom nu de hele voorhoede in de lappenmand zit.

Nyahee
4 Reacties
1 Dag lid
0 Likes
Nyahee
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@flaco

Nyahee
4 Reacties
1 Dag lid
0 Likes
Nyahee
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hey flaco how is your day

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

flaco
118 Reacties
1.075 Dagen lid
519 Likes
flaco
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zou het een stunt vinden als PSV en Luuk elkaar kunnen vinden in een overeenkomst tot eind dit jaar. Ik weet dat hij niet gelijk wedstrijdfit is maar als pinch-hitter in de Eredivisie en extra motivator in de kleedkamer meer dan welkom nu de hele voorhoede in de lappenmand zit.

Nyahee
4 Reacties
1 Dag lid
0 Likes
Nyahee
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@flaco

Nyahee
4 Reacties
1 Dag lid
0 Likes
Nyahee
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hey flaco how is your day

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Luuk de Jong

Luuk de Jong
Leeftijd: 36 jaar (27 aug. 1990)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Porto
5
1
2024/2025
PSV
31
14
2023/2024
PSV
34
29
2022/2023
PSV
24
14

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
20
20
2
PSV
8
16
19
3
AZ
8
10
19
4
Twente
8
8
17
5
Ajax
8
12
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws