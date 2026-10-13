PSV-icoon verklapt toekomst Luuk de Jong: ‘Hij en zijn vrouw willen graag…’

Willy van de Kerkhof denkt dat er beter aan doet om niet meer terug te keren bij PSV en verwacht dat de spits daar zelf ook zo over denkt. De 36-jarige aanvaller heeft zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur, zo verklapt het PSV-icoon bij de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Luuk de Jong liep begin december 2025 een zware kruisbandblessure op bij FC Porto en zit momenteel zonder club. Volgens Willy van de Kerkhof was de spits afgelopen vrijdag aanwezig bij zijn oude club: PSV. Vanuit de Legend Lounge keek hij naar de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (2-0).

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Van de Kerkhof voerde vrijdag een gesprek met De Jong en verklapt daar zijn toekomstplannen. “Hij wil net als zijn vrouw nog graag een avontuur in het buitenland maar de zandbak zien ze niet zitten”, aldus het clubicoon van PSV.

Een terugkeer naar de Eindhovenaren gaat volgens Willy niet meer gebeuren. “Ik denk dat PSV er verstandig aan doet daar niet meer aan te beginnen en dat geldt ook voor Luuk zelf”, aldus Van de Kerkhof.