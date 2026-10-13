PEC Zwolle zoekt nieuwe trainer: drie realistische kandidaten op een rij

PEC Zwolle heeft dinsdagochtend afscheid genomen van Henry van der Vegt. De trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten van de Zwollenaren in de openingsfase van de Eredivisie. FCUpdate.nl zet drie potentiële opvolgers van Van der Vegt op een rij.

PEC Zwolle bezet na zeven speelronden de zestiende plaats op de ranglijst, met slechts vier punten. Afgelopen zondag ging de ploeg voor eigen publiek met 0-1 onderuit tegen SC Cambuur, waarna de clubleiding de knoop doorhakte: PEC gaat verder zonder Van der Vegt. Komend weekend zit hij niet meer op de bank in het MAC³PARK Stadion, wanneer de Zwollenaren het in de IJsselderby opnemen tegen Go Ahead Eagles.

1. René Hake

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René Hake is misschien wel de meest interessante kandidaat voor PEC Zwolle. De 54-jarige trainer zit zonder club sinds zijn vertrek bij Feyenoord, waar hij als assistent-trainer werkzaam was. Afgelopen zomer sprak Hake met clubs als Leicester City en Hearts, maar tot een akkoord kwam het niet. Daardoor zit hij momenteel zonder club.

De in Coevorden geboren trainer was eerder hoofdtrainer bij FC Emmen, Go Ahead Eagles, FC Twente en FC Utrecht. Hake heeft de ambitie uitgesproken om weer op eigen benen te staan en als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Of hij openstaat voor een eventuele klus in Zwolle, is onduidelijk. Hij was er in het verleden al eens actief als assistent-trainer.

2. Maurice Steijn

Ook Maurice Steijn zou een optie kunnen zijn voor PEC Zwolle. De 52-jarige trainer vertrok na het seizoen 2025/2026 bij Sparta Rotterdam en zit sindsdien zonder club. Steijn heeft zich in de afgelopen jaren ruimschoots bewezen in de Eredivisie. Met Sparta presteerde de Hagenaar meerdere seizoenen boven verwachting.

Zijn periode bij Ajax verliep een stuk minder succesvol, maar dankzij zijn ervaring op het hoogste niveau zou Steijn een kandidaat kunnen zijn om het stokje over te nemen bij PEC Zwolle.

3. Alex Pastoor

Alex Pastoor is eveneens een mogelijke optie voor PEC Zwolle. De 59-jarige trainer zit zonder club en heeft ruime ervaring in het Nederlandse voetbal. Zo was hij hoofdtrainer bij onder meer Excelsior, NEC, Sparta Rotterdam, AZ en Almere City. Met laatstgenoemde club promoveerde hij in 2023 naar de Eredivisie. In juni 2024 kwam er een einde aan zijn periode in Almere.

Pastoor beschikt over de nodige ervaring om een club uit de onderste regionen van de Eredivisie weer op de rails te krijgen. De laatste jaren is hij niet actief als trainer maar als analist bij Ziggo Sport. Toch zou het niet gek zijn als PEC Zwolle bij hem uitkomt om het seizoen af te maken.