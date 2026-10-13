René van der Gijp: 'Dusan Tadic is natuurlijk geen Ajax-icoon. Dat zijn mensen zoals jij'

René van der Gijp reageert kritisch op de uitspraken van over zijn ploeggenoten bij NEC. De analist vindt dat de 37-jarige Serviër zichzelf overschat, laat hij weten in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Wim Kieft toont meer begrip voor de voormalig aanvoerder van Ajax, al plaatst hij vraagtekens bij diens status als clubicoon.

Tadic veroorzaakte vorige week ophef met een interview bij NU.nl, waarin hij zich uitsprak over het niveauverschil tussen Ajax en NEC. "Het is lastiger om mindere spelers om je heen te hebben. Ik maak geregeld voorbereidende acties en krijg de bal niet. Of ik krijg 'm niet terug. Dan werkt mijn brein blijkbaar te snel", zei de aanvaller.

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Van der Gijp kan weinig begrip opbrengen voor die uitspraken. "Elke keer dat ik hem hoor praten, ga ik op Wikipedia zoeken. En dan denk ik: FC Groningen, FC Twente, Southampton, Ajax. Ik zie Real Madrid er niet tussen staan. En ik zie ook Arsenal en Juventus er niet tussen staan", reageert hij sarcastisch.

Kieft 'heeft dat ook een beetje' bij Tadic. "Maar hij vindt zichzelf wel heel goed. En er is natuurlijk geen woord aan gelogen, wat hij zegt. Ajax is een grotere club dan NEC, en heeft betere spelers", stelt de oud-spits, die begrijpt dat Tadic moet wennen aan het niveau van de selectie van trainer Dick Schreuder.

Kieft twijfelt of Tadic een Ajax-icoon is

Vervolgens komt de betekenis van Tadic voor Ajax ter sprake. "Ik vind Tadic een goede voetballer, maar is het een Ajax-icoon?", vraagt Kieft zich af. "Bij iconen kom je bij het elftal van 1995 en de jaren zeventig."

Van der Gijp vindt Tadic 'natuurlijk niet' een Ajax-icoon. "Iconen, dat zijn toch Willy van der Kuijlen. Dat zijn mensen zoals jij, Wim. Je hebt de Europacup I gewonnen. Mensen die een dermate grote prestatie hebben geleverd. Maar kampioen worden met PSV is geen prestatie."

Ondanks zijn kanttekeningen wil Kieft niet te hard oordelen over de persoonlijkheid van Tadic. "Het is een hele trotse jongen. Ik denk niet dat het een slechte jongen is. Absoluut niet, helemaal niet"