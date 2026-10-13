Van bijna stoppen naar schitteren in De Kuip: het onwaarschijnlijke verhaal van Nacho Ferri

Met zijn doelpunten begint steeds meer indruk te maken bij Feyenoord. Achter de opmars van de Spaanse spits gaat echter een minder bekende geschiedenis schuil. De weg naar De Kuip voerde langs twijfels, een vroeg vertrek uit zijn thuisland en een zoektocht naar zijn plek op het hoogste niveau.

Bij Feyenoord lijkt Ferri inmiddels helemaal op zijn plek. De Spaanse spits is twijfelachtig aan het seizoen begonnen, maar staat inmiddels na zeven Eredivisiewedstrijden al op vijf doelpunten en één assist. Daarmee onderstreept hij zijn waarde voor de Rotterdamse ploeg en laat hij zien dat hij ook in de Nederlandse competitie het verschil kan maken. Zijn productiviteit geeft zijn ontwikkeling een nieuwe impuls en roept de vraag op hoever zijn plafond nog reikt.

Stoppen met profvoetbal

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De weg naar het profvoetbal verliep echter voor Ferri niet zonder twijfels. Bij UD Alzira, zijn club in Spanje, had de jonge spits moeite om voldoende perspectief te zien in zijn ontwikkeling. De combinatie van beperkte speeltijd en de dagelijkse reis naar trainingen maakte het hem niet gemakkelijk. De spits reisde elke dag twee uur met zijn moeder naar de training. Op een gegeven moment ging hij zelfs nadenken over de vraag of een toekomst als profvoetballer wel voor hem was weggelegd. Echter wist het vertrouwen van de club Ferri op andere gedachten te brengen.

In de zomer van 2021 diende zich een kans aan die zijn carrière voorgoed zou veranderen. Eintracht Frankfurt ontdekte Ferri tijdens de coronaperiode, toen een scout van de Duitse club talenten in de regio Valencia bekeek. De Spaanse spits was pas zestien jaar oud toen hij zijn vertrouwde omgeving achter zich liet en naar Duitsland vertrok. Zonder zijn familie en zonder de Duitse taal te beheersen, moest hij zich aanpassen aan een compleet nieuw leven. Het was een grote stap voor een tiener, maar Ferri wilde koste wat kost zijn droom om profvoetballer te worden najagen.

"Zonder die ervaring had ik misschien een hele andere carrière gehad. Of ik ooit prof was geworden als ik in Spanje was gebleven, is de vraag. Maar het was een goed besluit om deze kant van Europa op te gaan’’, vertelt Ferri in een interview aan het Algemeen Dagblad .

Op eigen benen buiten Spanje

De aanpassing in Duitsland verliep niet zonder uitdagingen, maar bij Eintracht Frankfurt kon Ferri verder bouwen aan zijn ontwikkeling als spits. "Ik was pas 16 toen ik alleen naar Duitsland trok, ik kwam in een internaat terecht. Die eerste maanden waren heel zwaar, ver van huis. Ik sprak geen Duits, zat vaak alleen op mijn kamer. Maar ik wilde profvoetballer worden en heb doorgezet." In de jeugdopleiding werkte hij aan zijn fysieke kracht, positionering en gevoel voor doelpunten. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt: in september 2023 maakte hij op negentienjarige leeftijd zijn officiële debuut voor het eerste elftal. Daarmee zette hij een belangrijke stap richting het hoogste niveau, al bleek een vaste plek in de hoofdmacht nog geen vanzelfsprekendheid. De concurrentie was groot en voor zijn verdere ontwikkeling had Ferri vooral behoefte aan speelminuten.

"Er was veel concurrentie. Ik trainde eerst onder Oliver Glasner en debuteerde onder zijn opvolger Dino Toppmöller. Om minuten te maken werd ik verhuurd aan KV Kortrijk", vertelde Ferri verder.

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In de zomer van 2024 volgde dus een nieuwe stap in zijn carrière. Ferri werd door Eintracht Frankfurt verhuurd aan het Belgische KV Kortrijk, waar hij voor het eerst structureel minuten kon maken op het hoogste niveau. Die kans greep de Spanjaard aan: in 34 wedstrijden kwam hij tot acht doelpunten. Zijn prestaties leverden hem een vervolg in België op, want een jaar later nam KVC Westerlo hem definitief over. Daar zette Ferri zijn ontwikkeling voort met elf doelpunten en vier assists in het seizoen 2025/26. Dat heeft hem uiteindelijk een transfer naar Feyenoord opgeleverd.

Op de vraag of Ferri al gewend is aan Nederland antwoord hij: "Het wennen aan Nederland ging snel, voor mijn gevoel. Ik woon buiten het centrum, dat vind ik fijner. Ik ben vooral aan het rusten als ik thuis ben. Eenmaal ging ik naar Scheveningen, naar het strand. Maar het waaide heel hard, dus ik was zo weer thuis. Het eten is hier prima. De Spaanse restaurants? Best goed, maar het is nooit te vergelijken met Spanje zelf, denk ik."

En over zijn ontwikkeling als voetballer is Ferri duidelijk. "Ik kan koppen en schieten, met rechts en links. Misschien moet ik nog iets klinischer zijn in de afwerking, daar werken we aan. Bij Westerlo trainde ik er al op met Bart Goor, die is daar assistent-trainer en hij speelde ooit nog voor Feyenoord."