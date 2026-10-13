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Grote onrust bij tegenstander Twente: trainer ontneemt aanvoerdersband van duo

13 oktober 2026, 13:26
Thun
Foto: © Imago
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Dosty Amin | Redacteur
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FC Thun verkeert in onrustige tijden in aanloop naar het Conference League-duel met FC Twente. Trainer Gian-Luca Privitelli heeft besloten de aanvoerdersband voorlopig af te nemen van Marco Bürki en Jan Bamert. De ingreep volgt nadat beide verdedigers onlangs een rode kaart kregen. Volgens de Zwitserse krant Blick heeft de beslissing voor verbazing en onbegrip gezorgd binnen de spelersgroep.

Rode kaarten zorgen voor ingreep

Bürki kreeg de afgelopen maanden twee rode kaarten. Bamert werd afgelopen weekend eveneens van het veld gestuurd tijdens de met 4-2 verloren wedstrijd tegen FC Zürich. De trainer lijkt daarmee een duidelijk signaal te willen afgeven aan zijn leiders.

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Volgens Blick luidt de kritiek dat de twee verdedigers hun ploeggenoten niet op een verantwoorde manier leiden, maar het team juist benadelen met onnodige kaarten. De reactie van Bürki op het besluit zou bovendien bijzonder emotioneel zijn geweest.

Toch benadrukt voorzitter Andrés Gerber dat de maatregel niet definitief is. "Het is een proefperiode, geen degradatie", vertelt hij aan Blick. "We verwachten dat Bürki of Bamert snel weer op het veld zullen staan met de aanvoerdersband om."

Kansen voor FC Twente?

De onrust komt op een lastig moment voor FC Thun. De Zwitserse kampioen wist slechts één van zijn laatste zes competitiewedstrijden te winnen en staat na tien duels op de negende plaats. Voor FC Twente biedt dat mogelijk kansen om de tegenstander onder druk te zetten. Donderdagavond treffen beide ploegen elkaar in De Grolsch Veste, waar Twente hoopt te profiteren van de moeilijke fase waarin de Zwitsers verkeren.

Net als Twente, neemt ook Ajax het in de Conference League-competitiefase op tegen FC Thun. Dat duel wordt op 26 november afgewerkt.

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Marco Bürki

Marco Bürki
FC Thun
Team: Thun
Leeftijd: 33 jaar (10 jul. 1993)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Thun
33
2
2024/2025
Thun
19
0
2023/2024
Thun
33
1
2022/2023
Thun
30
0

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2026/2027

GS
DS
PT
1
AGF
0
0
0
2
Ajax
0
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3
Atalanta
0
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4
Borac BB
0
0
0
5
Brann
0
0
0
6
Brighton
0
0
0
7
CSKA
0
0
0
8
Egnatia
0
0
0
9
København
0
0
0
10
Freiburg
0
0
0
11
Gent
0
0
0
12
Getafe
0
0
0
13
Hajduk
0
0
0
14
Hearts
0
0
0
15
Iberia
0
0
0
16
Inter Club
0
0
0
17
Jablonec
0
0
0
18
Kairat
0
0
0
19
Kauno Žalgiris
0
0
0
20
KuPS
0
0
0
21
Red Imps
0
0
0
22
Lugano
0
0
0
23
Midtjylland
0
0
0
24
Mjällby
0
0
0
25
Monaco
0
0
0
26
Nordsjælland
0
0
0
27
Pafos
0
0
0
28
Panathinaikos
0
0
0
29
Crvena zvezda
0
0
0
30
Riga
0
0
0
31
Sint-Truiden
0
0
0
32
Braga
0
0
0
33
Thun
0
0
0
34
Trabzonspor
0
0
0
35
Twente
0
0
0
36
CS U Craiova
0
0
0

Complete Stand

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