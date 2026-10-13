Het heeft acht speelronden geduurd voordat de eerste trainer in de Eredivisie is ontslagen. PEC Zwolle heeft dinsdagochtend afscheid genomen van Henry van der Vegt vanwege de tegenvallende resultaten. Het ontslag van de 54-jarige oefenmeester komt echter op een opvallend moment.

Dat Van der Vegt onder druk stond, was duidelijk. PEC Zwolle presteert ondermaats in de Eredivisie, terwijl de ambities van technisch directeur Gerry Hamstra hoog liggen. De beleidsbepaler wil met de Blauwvingers niet langer alleen overleven op het hoogste niveau, maar juist de aanval openen op het linkerrijtje. Of de selectie goed genoeg is om die ambitie waar te maken, is een andere discussie. Vooralsnog komt er in ieder geval weinig van terecht: PEC staat na acht wedstrijden op de zestiende plaats, met slechts vier punten.

De nederlaag tegen SC Cambuur (0-1) van afgelopen weekend was de druppel. Van der Vegt moet vertrekken.

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Toch roept vooral de timing van het ontslag vragen op. De sportieve problemen van PEC Zwolle zijn immers niet van gisteren. Zo ging de ploeg met liefst 0-7 onderuit tegen Feyenoord, waarna een week later een kansloze 3-0-nederlaag bij FC Groningen volgde. Eerder kwam PEC ook al onthutsend zwak voor de dag tegen FC Twente (3-1). Bovendien waren de prestaties vorig seizoen evenmin overtuigend. Ook toen kende PEC onder leiding van Van der Vegt enkele pijnlijke uitglijders, met de 8-2-nederlaag op bezoek bij Heracles Almelo als dieptepunt.

Hamstra had dus ook eerder kunnen ingrijpen. Dat gebeurde niet. In plaats daarvan kreeg Van der Vegt de gelegenheid om tijdens de interlandperiode met zijn selectie naar Portugal te gaan. Daar werkte PEC aan de teamgeest en speelde het een oefenwedstrijd tegen Dundee United, die met 3-2 werd gewonnen. Het doel was duidelijk: het zelfvertrouwen een impuls geven en de ploeg weer op de rails krijgen.

Voor Van der Vegt kwam die onderbreking op een welkom moment. De trainer kreeg de tijd om met zijn spelers aan de slag te gaan, zonder direct de druk van een volgende competitiewedstrijd te voelen. Zo kon de ploeg proberen de zware nederlagen achter zich te laten en met een frisse blik naar de hervatting van de competitie toe te werken.

Een week later is hij alsnog ontslagen.

Juist dat maakt de beslissing opvallend. Als Hamstra al langer ernstig twijfelde aan de positie van Van der Vegt, bood de interlandperiode een logisch moment om de knoop door te hakken. PEC had dan de tijd gehad om een opvolger aan te stellen en met een nieuwe trainer toe te werken naar de hervatting van de competitie. In plaats daarvan besloot de club de wedstrijd tegen SC Cambuur af te wachten. De nederlaag bleek uiteindelijk fataal.

PEC moet nu alsnog op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, terwijl de volgende belangrijke wedstrijd alweer voor de deur staat. Zondag wacht de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles.