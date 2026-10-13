Hélène Hendriks heeft dinsdag duidelijkheid gegeven over de uitspraak van haar voornaam. De bekende sportpresentatrice vertelt in HNM De Podcast dat veel mensen haar naam verkeerd uitspreken. Ook podcastcollega Merel Ek blijkt dat al jaren verkeerd te doen.

“Kun je mijn naam eens uitspreken?”, vraagt Hendriks aan Ek. De journalist doet een poging, maar blijkt de naam niet op de juiste manier uit te spreken. Hendriks legt vervolgens uit dat de klemtoon op de laatste lettergreep hoort te liggen en de ‘H’ als het ware wegvalt. De juiste uitspraak is daardoor ‘ee-LEYN’.

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“Jouw ouders hebben er alles aan gedaan om dit heel moeilijk te maken”, reageert Ek lachend. Hendriks geeft aan dat veel mensen moeite hebben met de uitspraak van haar voornaam. Het hele fragment is hieronder te bekijken.

Hélène Hendriks schept duidelijkheid: zó spreek je haar voornaam uit