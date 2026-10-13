Valente ziet groot verschil met afgelopen seizoen: "Vorig jaar was..."

ziet een duidelijk verschil tussen het Feyenoord van vorig seizoen onder Robin van Persie en de huidige ploeg onder Giovanni van Bronckhorst. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met Como van woensdagavond gaat de middenvelder in op de fysieke fitheid en de mentale gesteldheid van de Rotterdammers.

Volgens Valente speelt vooral het mentale aspect een belangrijke rol in de energie die Feyenoord momenteel op het veld legt. "Op een duur is voetbal meer dan alleen het spelletje zelf. Ik bedoel, vorig jaar was gewoon een heel zwaar jaar. Nu hebben we heel veel positiviteit en dan is het rennen ook makkelijker, dat is logisch", vertelt de middenvelder.

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Het plezier binnen de selectie is volgens Valente een belangrijke factor achter de huidige intensiteit. De middenvelder benadrukt dat Feyenoord vanaf de eerste wedstrijd bereid was om na balverlies direct druk te zetten, maar dat het tijd kost om die intensiteit gedurende een hele wedstrijd vast te houden.

"Je ziet nu heel veel plezier in het team en dat is het mooiste om mee te voetballen. Dat geeft gewoon heel veel energie wanneer je de bal verliest", legt Valente uit.

Daarbij merkt de middenvelder dat de ploeg stappen heeft gezet in het opbouwen van het wedstrijdritme. "Uiteindelijk moet je ook wedstrijdritme oppakken en nu zie je dat we dat steeds langer kunnen uitbreiden en dat we daar ook meer in doseren eigenlijk."

De uitdaging ligt volgens Valente vooral in het vasthouden van die energie wanneer Feyenoord een mindere periode doormaakt. "Ik denk dat het vooral de kunst is om dit te blijven doen en vol te houden, want je gaat ongetwijfeld een keer een periode krijgen waarin het wat minder gaat. Dan moet je ook weer voor elkaar gaan vechten en de energie leveren die je nu geeft."