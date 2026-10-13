Luciano Valente praat mond voorbij over nieuwe rol, Van Bronckhorst grijpt in

heeft absoluut geen problemen met zijn nieuwe rol bij Feyenoord. De van nature middenvelder maakte de afgelopen weken zijn opwachting als linksbuiten en lijkt daar verrassend goed uit de verf te komen. Tijdens de persconferentie in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Como lijkt de aanvoerder zijn mond voorbij te praten, waarna zijn trainer lachend ingrijpt.

Valente startte het seizoen op het middenveld, maar is inmiddels verhuisd naar de linkerkant. Sindsdien is het spel van de Rotterdammers nadrukkelijk verbeterd, en dat vertaalt zich naar de eerste plek in de Eredivisie. Martijn Krabbendam vraagt zich tijdens de persconferentie af of Valente ‘al een beetje houdt’ van zijn nieuwe positie.

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“Ja hoor, ja zeker. Dat heb ik nooit niet gedaan, al zie ik dat wel ooit voorbijkomen. Ik ben gewoon een middenvelder, maar sta op papier nu linksbuiten. Uiteindelijk kom ik in heel veel zones hetzelfde zijn als middenvelder. Ik vermaak me daar uitstekend”, reageert Valente.

Of de captain op links meer vrijheid heeft dan op het middenveld? “Het is meer dat je minder wordt gedekt. Een rechtsback ziet mij als linksbuiten, maar daar kom ik eigenlijk amper. Ik maak het vooral de back moeilijk, dat hij niet weet in welke positie hij moet komen…”

Op dat moment onderbreekt trainer Giovanni van Bronckhorst hem en fluistert: “Niet teveel zeggen, hè.” Dat zorgt vervolgens voor gelach in de perszaal, waarna Valente zijn antwoord afrondt.