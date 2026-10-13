Shane Kluivert duikt plots op bij de hoofdmacht van Barcelona

Shane Kluivert heeft opnieuw de kans gekregen om zich te laten zien bij FC Barcelona. De negentienjarige aanvaller trainde maandag mee met de hoofdmacht van de Catalanen in aanloop naar het Champions League-duel met Galatasaray. Het is niet de eerste keer dat de zoon van Patrick Kluivert mag ruiken aan het grote werk.

Kluivert was met Barcelona Onder 19 afgereisd naar Istanbul voor het duel met Galatasaray in de UEFA Youth League. In aanloop naar de Europese wedstrijden mocht hij aansluiten bij de training van het eerste elftal van trainer Hansi Flick. Daarmee kreeg de jonge Nederlander opnieuw de gelegenheid om ervaring op te doen tussen de grote namen van Barcelona.

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Afgelopen zomer kreeg Kluivert ook al een kans. Op 31 juli stond hij in de basis tijdens de oefenwedstrijd tegen Birmingham City. De aanvaller speelde de eerste helft van het duel, dat uiteindelijk in 2-2 eindigde. Birmingham won vervolgens de strafschoppenserie.

De momenten bieden Kluivert waardevolle ervaring, maar een definitieve doorbraak bij de hoofdmacht is nog geen feit. De aanvaller zal zich verder moeten ontwikkelen om structureel in aanmerking te komen voor speelminuten op het hoogste niveau.