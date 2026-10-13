Ajax-talent, dat voor ophef zorgde met uitspraken over Wijndal en Rosa, vindt nieuwe club

Eternal Barron heeft een contract getekend bij ADO Den Haag, zo meldt Ajax Showtime. De achttienjarige aanvaller maakt transfervrij de overstap naar de residentieclub nadat zijn verbintenis bij Ajax begin september in goed overleg werd ontbonden. Barron zet zijn handtekening onder een tweejarige overeenkomst die loopt tot medio 2028.

De buitenspeler sluit in de Hofstad in eerste instantie aan bij Onder 21. Via trainingsarbeid en wedstrijden bij de beloften moet de vleugelaanvaller zich toewerken naar een mogelijke kans in de hoofdmacht.

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Barron maakte op veertienjarige leeftijd de overstap van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam naar Amsterdam. Binnen de jeugdopleiding van Ajax gold hij voetballend als een van de grootste talenten, met specifieke kwaliteiten op het gebied van techniek, snelheid en individuele acties.

Disciplinaire kwesties en ophef rond Wijndal en Rosa

Een definitieve doorbraak in Amsterdam bleef echter uit. In de voorbereiding sloot de aanvaller aan bij Jong Ajax, maar na enkele weken werd hij vanwege disciplinaire kwesties teruggezet naar Ajax Onder 19. Ook kwam Barron in het nieuws wegens een opvallende uitspraken over Owen Wijndal en Lucas Rosa.

Hoewel zijn verbintenis op De Toekomst oorspronkelijk doorliep tot medio 2027, besloten beide partijen vorige maand alsnog vroegtijdig uit elkaar te gaan. De Rotterdammer had de mogelijkheid om naar het buitenland te vertrekken, maar gaf de voorkeur aan een binnenlandse overstap dicht bij zijn vertrouwde omgeving.