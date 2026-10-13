Valente slaat terug naar critici: ‘Dit vonden mensen toen raar, maar…’

staat nog steeds achter zijn uitspraken na FC Barcelona – Feyenoord (5-1), zo wordt duidelijk op de persconferentie in aanloop naar de volgende Champions League-wedstrijd tegen Como 1907. De aanvoerder van de Rotterdammers was destijds opvallend lovend over zijn ploeg, ondanks de harde nederlaag.

Feyenoord verloor op 9 september met 5-1 van FC Barcelona, maar na afloop was de sfeer er niet minder om. De gelatenheid was groot bij de Rotterdammers tijdens interviews met Ziggo Sport.

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“Je krijgt wel vijf goals tegen, dus we gaan niet met z'n allen de polonaise lopen. Maar ik denk dat we een heleboel dingen hebben laten zien, met lef voetballen. Dat moeten we ook in de competitie gaan doen. Altijd elkaar durven aan te spelen en doorbewegen, dat is nodig. Tegen Barça werd het van ons gevraagd, dus dan doe je het automatisch. In Nederland moeten we het vanuit onszelf doen”, sprak Valente onder meer. Dat kwam hem op grote kritiek van Valentijn Driessen te staan.

‘Dat vonden mensen toen raar’

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Como begint Valente zelf over die uitspraken. Eerst laat hij zich uit over de Italiaanse ploeg. “De Champions League is het hoogst haalbare, waarin je elke wedstrijd kunt zien waar je als ploeg staat. Barça was daar uitzonderlijk in, maar tegen een Como is het mooi om te gaan zien waar we als Feyenoord staan”, zegt hij in eerste instantie.

“Barça is niet te vergelijken met de Eredivisie, maar uiteindelijk spelen daar ook gewoon ‘mensen’. Zo ga je die wedstrijd ook gewoon in, het is niet dat je voor de wedstrijd al denkt ‘dit wordt niks’. Je moet je spel gaan spelen, en dat hebben we in Barcelona ook gedaan. Ik was heel positief na die wedstrijd, dat vonden mensen toen raar. Maar daar zag je wel patronen en intenties waar wij heel veel mee bezig zijn”, aldus de aanvoerder.

Na de oorwassing in Camp Nou draait het bij Feyenoord opvallend goed. De Rotterdammers wonnen twee keer met dikke cijfers (van laagvliegers PEC Zwolle en FC Utrecht) én de topper van AZ.