Netflix slaat opnieuw toe en verrast voetbalwereld met megadeal rond WK 2030

Netflix gaat een opvallende rol spelen tijdens het WK voetbal van 2030. De streamingdienst heeft aangekondigd dat het in Spanje en Andorra alle 104 wedstrijden van het wereldkampioenschap live gaat uitzenden.

Naast de livewedstrijden gaat Netflix ook voor- en nabeschouwingen, programma's tijdens de rust en dagelijkse wedstrijdsamenvattingen verzorgen. In Spanje wordt bovendien iedere wedstrijddag minimaal één wedstrijd gratis beschikbaar gemaakt via een publieke zender.

Artikel gaat verder onder video

Nederlandse voetbalfans hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken over waar zij het WK voetbal van 2030 kunnen volgen. De NOS maakte in september 2024 al bekend dat het de Nederlandse uitzendrechten voor het wereldkampioenschap heeft bemachtigd. De aankondiging van Netflix heeft betrekking op Spanje en Andorra, waar de streamingdienst alle 104 wedstrijden live gaat uitzenden.

In december 2024 maakte de streamingdienst al bekend de exclusieve uitzendrechten voor de WK's vrouwenvoetbal van 2027 en 2031 in de Verenigde Staten en Canada te hebben bemachtigd. Met de nieuwste aankondiging over het WK 2030 in Spanje en Andorra zet Netflix opnieuw een grote stap op de internationale voetbalmarkt.

Het WK van 2030 wordt georganiseerd door Spanje, Portugal en Marokko. Daarnaast worden vanwege het honderdjarig bestaan van het wereldkampioenschap enkele wedstrijden gespeeld in Uruguay, Argentinië en Paraguay.