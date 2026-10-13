Joey Kooij is er 'klaar mee': 'Ga alsjeblieft weg! Je kunt ook normaal praten'

In de nieuwste uitzending van Extra Tijd is te zien hoe Joey Kooij vrijdagavond de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen (2-0) beleefde. Te zien is dat de scheidsrechter onder vuur ligt als hij nalaat om Armando Obispo met een tweede gele kaart van het veld te sturen. Ook heeft Kooij een paar onderonsjes met en Ruben van Bommel.

In de eerste helft moet Kooij een duel tussen Van Bommel en Sam Kersten beoordelen. Met een hooggeheven been raakt Van Bommel de verdediger van Heerenveen. “Hij komt tegen mijn scheen met zijn hoofd”, zegt hij daar zelf over. Kooij antwoordt: “Ja, dat dacht ik al. Kijk uit met het hoge been, oké?” Van Bommel licht nog toe: “Hij gaat met het hoofd naar beneden.”

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De scheidsrechter is not amused als Linday zich met de situatie komt bemoeien. “Luister, ik ben met hem in gesprek. Ga alsjeblieft weg”, zegt hij tegen de middenvelder. Vervolgens spreekt hij Kersten aan. “Gaat het? Heb je verzorging nodig, of niet? Anders moet je eraf. Je bloedt wel. Heb je iemand nodig? Ik vraag je wat.” Daarna fluit Kooij, zodat een verzorger het veld op kan komen.

Later praat Kooij nog even na met Linday. “Je kunt ook normaal tegen me praten”, bijt de scheidsrechter toe. Aanvankelijk is Linday zich van geen kwaad bewust, maar vervolgens geeft hij toe wellicht toch ‘iets te boos’ te zijn geweest. “Ik was te fel, sorry.”

Kooij legt uit dat hij ‘400 beslissingen in 90 minuten’ moet nemen. “Dus soms zit ik misschien mis.” Linday geeft lachend toe: “Het is ook mijn fout. Ik gaf een waardeloze pass en dan geef ik jou de schuld.”

Bij het begin van de tweede helft is ook een onderonsje tussen Kooij en Van Bommel te zien. De scheidsrechter geeft hem een compliment voor zijn assist bij het Nederlands elftal tegen Duitsland en vraagt lachend: “Heb je je vader nog een beetje geprikt?” Vader Mark is de bondscoach van België.

Na een uur spelen Kooij ‘klaar’ met Linday. De middenvelder van Heerenveen krijgt een gele kaart voor aanmerkingen op de leiding. In de ogen van Linday, en andere spelers van Heerenveen, had Armando Obispo vlak daarvoor een tweede gele kaart verdiend na een overtreding op Levi Smans.

Opvallend is dat Linday zich nog inhield, vergeleken met sommige andere spelers. Heerenveen-verdediger Maas Willemsen was bijvoorbeeld een stuk luider. Hij zegt dan ook tegen Kooij: "Ik denk serieus dat je hem verwart voor mij, want we lijken op elkaar.” Toch blijft de kaart voor Linday staan. “Ik was de enige die niets zei”, verdedigt Linday zichzelf nog.