Nordin Amrabat (39) wacht op debuut en onthult wat Anthony Correia hem op kantoor vertelde

heeft goede hoop dat hij zondag eindelijk zijn officiële debuut voor FC Utrecht mag maken. De 39-jarige aanvaller wacht sinds zijn komst naar de Domstad nog altijd op zijn eerste speelminuten, maar heeft inmiddels een positief gesprek gevoerd met trainer Anthony Correia.

Amrabat werd begin september vastgelegd door FC Utrecht, nadat hij al enige tijd had meegetraind. Tot dusver zat de voormalig Marokkaans international vier wedstrijden op de bank, terwijl hij twee duels vanwege ziekte moest missen. Zijn eerste officiële optreden laat daardoor nog altijd op zich wachten.

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Toch klinkt Amrabat optimistisch. "De trainer riep me vorige week naar zijn kantoor. We hebben een goed gesprek gehad. Hij was heel tevreden over mijn inbreng, over hoe ik train, eigenlijk over alles. Ik had eigenlijk verwacht dat ik zondag tegen Willem II zou invallen, maar dat is er niet van gekomen. Ik blijf hard werken en hopelijk is zondag tegen FC Twente het moment."

Amrabat weigert te klagen over reserverol bij FC Utrecht

Hoewel Amrabat dolgraag wil spelen, weigert hij bij Correia aan te kloppen om een basisplaats af te dwingen. De ervaren aanvaller begrijpt dat hij niet direct bovenaan de pikorde staat.

"Ik ben naar Utrecht gekomen om hem te helpen. Ik kwam wat later binnen. De jongens waren al twee maanden bezig met de voorbereiding, dus ik moet gewoon achteraan in de rij aansluiten. Maar ik ben fit, alle resultaten geven dat aan. Dus hij kan me gebruiken", zegt Amrabat dinsdag bij Ziggo Sport.

Maandag kwam hij in actie tijdens het besloten duel van de reserves van FC Utrecht met ADO Den Haag, dat met 3-2 verloren ging. "Met een legendarische scheidsrechter: Dick Jol. Weet je hoe oud hij is? Zeventig jaar! En hij heeft foutloos gefloten. Echt, geen fouten gemaakt. Hij zag er ook nog goed uit. Het was mooi om hem weer te zien."