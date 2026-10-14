Vinícius Júnior krijgt enorme schorsing en mist El Clásico

moet de komende vier competitiewedstrijden van Real Madrid aan zich voorbij laten gaan. De Braziliaanse aanvaller is zwaar gestraft voor zijn rode kaart tegen Villarreal. Real Madrid tekende beroep aan, maar kreeg nul op het rekest. Daardoor mist Vinícius onder meer de Clásico tegen FC Barcelona op zondag 25 oktober.

De strafcommissie heeft besloten de schorsing van vier wedstrijden volledig in stand te houden, melden Spaanse media. Vinícius krijgt twee duels schorsing voor het aan de haren trekken van William Saliba en nog eens twee voor zijn reactie op de rode kaart. Real Madrid hoopte de straf beperkt te houden tot twee wedstrijden, maar slaagde er niet in de commissie op andere gedachten te brengen.

Vinícius zwaar gestraft na rode kaart tegen Villarreal

Artikel gaat verder onder video

Het incident vond afgelopen zaterdag plaats in de zeventigste minuut van het duel met Villarreal. Vinícius trok Saliba aan zijn haren bij het begin van een counteraanval, die uiteindelijk een doelpunt opleverde. De overtreding ontging de scheidsrechter aanvankelijk, maar de VAR greep in. Na het bekijken van de beelden trok Isidro Díaz de Mera Escuderos alsnog een directe rode kaart en werd het doelpunt afgekeurd.

Vooral de formulering in het scheidsrechtersrapport bleek funest voor Vinícius. Daarin stond dat de Braziliaan zijn tegenstander aan de haren had getrokken 'terwijl er niet om de bal werd gestreden'. Daardoor bedroeg de minimale schorsing twee wedstrijden.

Ook zijn gedrag na de rode kaart werd zwaar aangerekend. Volgens het rapport vertoonde Vinícius 'agressief gedrag, waarbij zijn ploeggenoten hem moesten tegenhouden'. De aanvaller was woedend over de beslissing, duwde zelfs de wedstrijdverantwoordelijke van LaLiga en beet hem 'kutcompetitie' toe.

Real Madrid hoopte nog op strafvermindering, omdat de scheidsrechter geen beledigingen had opgenomen in zijn rapport. De club zag daarin ruimte om de kwalificatie van het gedrag aan te vechten, maar de strafcommissie bleek niet gevoelig voor die argumentatie.

De gevolgen zijn aanzienlijk. Vinícius mist de competitiewedstrijden tegen Sevilla (18 oktober), Barcelona (25 oktober), Racing Santander (1 november) en Valencia (7 november). Pas op 22 november, wanneer Real Madrid het opneemt tegen Celta de Vigo, kan hij weer in LaLiga in actie komen.

In de Champions League blijft de Braziliaan wel inzetbaar. Daardoor kan hij woensdagavond tegen AS Roma gewoon spelen. Ook de Europese ontmoetingen met RB Leipzig en AEK hoeft hij niet aan zich voorbij te laten gaan.

Real Madrid krijgt wel goed nieuws over Konaté

Toch leverden de beroepsprocedures Real Madrid niet uitsluitend slecht nieuws op. De club wist namelijk wel met succes de gele kaart van Ibrahima Konaté aan te vechten.

De verdediger kreeg tegen Villarreal een gele kaart na een vermeende overtreding op Gerard Moreno. Uit de beelden bleek echter dat Konaté zijn tegenstander helemaal niet had geraakt. De strafcommissie heeft de waarschuwing daarom ingetrokken.

Dat is voor Real Madrid een belangrijke meevaller. Konaté zou met vier gele kaarten op zak aan de wedstrijd tegen Sevilla zijn begonnen, waardoor een nieuwe waarschuwing hem de Clásico had gekost. Dat risico is voorlopig weggenomen. Voor Vinícius zit een optreden tegen Barcelona er definitief niet in.