Dusan Tadić houdt gemoederen bezig bij NEC: persvoorlichter grijpt in

NEC-trainer Dick Schreuder en aanvoerder begrijpen weinig van de ophef die is ontstaan rondom Dusan Tadić. De twee boegbeelden van de Nijmeegse club werden woensdag tijdens een persconferentie uitgebreid ondervraagd over de Serviër. Zo uitgebreid zelfs, dat de persvoorlichter moest ingrijpen.

Dat meldt De Gelderlander. Tijdens de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met Levski Sofia ging het minutenlang over het veelbesproken interview van Tadić. De Serviër veroorzaakte daarmee ophef rond de wedstrijd tussen Ajax en NEC van vorige week. „Laten we het weer over de wedstrijd hebben”, zei de persvoorlichter van NEC op een moment waarop het duel zelf nog niet eens ter sprake was gekomen.

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Daarvoor het ging het dus met name over Tadic. Er klinken geluiden dat de aanvaller donderdagavond door zijn eigen supporters zal worden uitgefloten. Trainer Dick Schreuder begrijpt daar weinig van, zo laat hij weten in gesprek met De Gelderlander: „Ik begrijp dat niet. Laten we er maar voor zorgen dat we goed aan de wedstrijd beginnen en de sfeer omdraait, als dat daadwerkelijk het geval is. Ik denk dat de supporters trots moeten zijn op wat er bij deze club gebeurt. Dan heb ik het niet alleen over de spelers, maar ook over de directie, Marcel Boekhoorn en alle mensen die hier wat doen. Waarom zou je dan een speler uitfluiten?”

Schreuder merkt in ieder geval niet dat de ophef in de media voor onrust binnen zijn selectie zorgt. „De buitenwacht maakt zich veel drukker om Tadić dan wij. Dit soort spelers, en dan reken ik Chery en Nuytinck bijvoorbeeld ook mee, zijn gekomen om de club vooruit te helpen. Mensen willen altijd de dingen uitlichten die in hun ogen niet goed waren en dat alleen maar groter maken, met als gevolg dat er ophef ontstaat. Ik vind het mooi om te zien dat dit niks met de groep heeft gedaan.”

Ook Chery begrijpt niet waarom Tadić al een week lang zoveel kritiek krijgt. „Ik snap de heisa niet”, vertelde de aanvoerder. „Dusan is niet anders dan hoe ik ben. Hij is naar NEC gekomen om het niveau op te krikken. Als je ziet waar hij gespeeld heeft, bij Ajax en Fenerbahçe, dan is het logisch dat hij wil dat dingen beter worden. Ik snap wat hij bedoelt. Iedereen heeft gezien welk niveau we vorig seizoen hebben gehaald. Dat is dit jaar minder, maar daar willen we wel naar terug.”