LIVE Champions League | Zechiël zet Feyenoord op 1-1 tegen Como

Feyenoord start vanavond in de eigen Kuip aan de tweede wedstrijd van de Champions League-competitiefase en neemt het op tegen het Italiaanse Como 1907. De Rotterdammers gingen in het eerste duel van het miljardenbal keihard onderuit tegen FC Barcelona (5-1), maar sindsdien loopt het op rolletjes voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. In de Eredivisie werden drie klinkende zeges geboekt, waardoor het vertrouwen groot is in De Kuip. Kan Feyenoord ook op het allerhoogste niveau indruk maken? Mis niets van het duel met Como in ons liveblog!

LIVE Champions League: Feyenoord - Como Sorteer op: Laatste Oudste Dit was de eerste helft De bezoekers kwamen na achttien minuten op voorsprong via Diao, die profiteerde van zwak verdedigen van López. Twee minuten later trok Zechiël de stand alweer gelijk met een schitterend schot van buiten het strafschopgebied. Diao moest vervolgens geblesseerd naar de kant. Beide ploegen kregen daarna mogelijkheden. Ernst had moeite met een afstandsschot van Baturina, terwijl Hadj Moussa een kans verprutste. Vlak voor rust moest Como-doelman Sánchez nog ingrijpen bij pogingen van Read en López. 45+3' - Eerste helft voorbij (1-1) We gaan rusten bij een stand van 1-1, nadat een kopbal van López nog wordt gekeerd door Sánchez. Feyenoord mag een late corner niet meer nemen, tot onvrede van het publiek. Maar de drie minuten waren inderdaad al ruim verstreken. 45+1' - Doelpoging van Feyenoord (1-1) Read probeert het uit de tweede lijn. Een laag en hard schot, waar doelman Sánchez redding op brengt. 45' - Blessuretijd begint (1-1) Scheidsrechter Rumsas uit Litouwen voegt drie minuten toe aan de eerste helft. 44' - Como-invaller geblesseerd (1-1) Rodríguez, die zelf als vervanger van Diao binnen de lijnen is gekomen, lijkt nu zelf ook gewisseld te moeten worden. Hij raakt geblesseerd bij een duel met Targhalline. Rodríguez verlaat het veld in ieder geval voor een minuut, omdat hij behandeld is. Como staat met tien man. 38' - Afzwaaier van Hadj Moussa (1-1) Hadj Moussa neemt de bal op prachtige wijze de zestien in na een lange bal van Valente. Maar zijn schot is daarna bedroevend. 33' - Como meldt zich (1-1) Van afstand beproeft Baturina zijn geluk. Ernst heeft moeite met het lage schot, maar zijn ingreep is voldoende. 31' - Feyenoord kan het niet verzilveren (1-1) Ferri verovert de bal bij Como, waardoor Feyenoord plots gevaarlijk is. Via Vanhoutte belandt de bal bij Hadj Moussa, die 'm uiteindelijk verspeelt. 26' - Zechiël probeert het van afstand (1-1) Een ongevaarlijk schot van de maker van de 1-1. 🔄 22' - Diao moet gewisseld worden (1-1) Het ziet ernaar uit dat hij zich blesseerde bij het maken van zijn doelpunt. De vleugelspeler gaat naar de kant en wordt vervangen door Jesús Rodríguez, tweevoudig international van Spanje. ⚽ 20' - Feyenoord langszij! (1-1) BREAKING Zechiël brengt de stand weer gelijk met een prachtig doelpunt! De middenvelder ontvangt de bal net buiten de zestien van Valente, draait weg bij Perrone en schiet direct binnen. Uitgerekend Diao Diao was in 2024 nog bijna van Feyenoord, maar de club kon zijn transfer niet afronden. Twee jaar later doet hij de Rotterdammers pijn in De Kuip. ⚽ 18' - Como op voorsprong (0-1) BREAKING López laat zich heel makkelijk aftroeven door Diao, die daardoor op Ernst af kan. De buitenspeler rondt overtuigend af: 0-1. 12' - Feyenoord zet aan (0-0) Nu geeft Read een strakke, lage voorzet richting de doelmond. Como schrikt, hoewel er geen Feyenoorder in het vijfmetergebied staat om de bal te ontvangen. Een hachelijk moment. 10' - Read nog steeds in topvorm (0-0) Read verovert de bal met een fraaie tackle op Kaiki. Hoewel veel analisten vraagtekens plaatsten bij het besluit om de rechtsback afgelopen zomer niet te verkopen, zullen veel fans blij zijn dat Read nog in De Kuip te bewonderen is. Laad meer