Grote zorgen in Saudi-Arabië: kamp Reijnders en Wijnaldum reageert

Vanuit de omgeving van en is gereageerd op de oorlogsdreiging in Saudi-Arabië. De Nederlandse voetballers houden de ontwikkelingen in het land nauwlettend in de gaten, nu de competitie ernstig wordt verstoord en verschillende buitenlandse spelers al zijn vertrokken. Voor de Nederlanders zijn er vooralsnog geen concrete plannen om het land te verlaten.

Reijnders (Al-Qadsiah), Wijnaldum (Al Ettifaq), Crysencio Summerville (Al Hilal) en Steven Bergwijn (Al Ettifaq) spelen momenteel allemaal in de Saudische competitie. Ondanks de onrust gaat het dagelijkse leven bij hun clubs voorlopig door. Wijnaldum kwam dinsdagavond nog in actie en verscheen woensdag gewoon op het trainingsveld. Ook de andere Nederlanders hebben hun trainingen voortgezet.

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De situatie heeft ondertussen wel gevolgen voor het competitieprogramma. Verschillende wedstrijden zijn uitgesteld en de clubs houden hun selecties op de hoogte van de ontwikkelingen. Volgens bronnen rond de Nederlandse spelers wordt er momenteel nog niet gewerkt aan een vertrek uit Saudi-Arabië, meldt De Telegraaf. Andere buitenlandse voetballers hebben die stap al wel gezet. Spaanse media melden dat enkele spelers uit Spanje besloten hebben niet langer af te wachten.

Vader Tijjani Reijnders reageert op situatie in Saoedi-Arabië

De vader van Reijnders heeft tegenover De Telegraaf gereageerd op de situatie van zijn zoon. Hoewel grote luchthavens in Saudi-Arabië zijn gesloten, ziet hij voldoende mogelijkheden om het land indien nodig te verlaten. "Met de auto is zonder problemen snel een andere staat te bereiken. De rest van het gezin is bovendien op dit moment in Nederland”, aldus Reijnders senior.

Ook vanuit het kamp van Wijnaldum wordt de situatie nauwlettend gevolgd. Humphrey Nijman, die de voormalig Oranje-international al jarenlang begeleidt, staat in nauw contact met de middenvelder van Al Ettifaq. "Ik spreek hem straks na de training weer”, laat Nijman weten.

Saudi Pro League ernstig verstoord

De oorlogsdreiging heeft inmiddels grote gevolgen voor het voetbal in Saudi-Arabië. De voetbalbond heeft wedstrijden stilgelegd in de Saudi Pro League. Dat is mede noodzakelijk doordat clubs vanwege de grote onderlinge afstanden vrijwel altijd afhankelijk zijn van vliegreizen.

De veiligheidssituatie is bovendien ernstig. Bij beschietingen van de internationale luchthaven King Khalid in Riyad kwamen zaterdag zeker dertien mensen om het leven. Daarnaast raakten meer dan driehonderd mensen gewond.