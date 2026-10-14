Live voetbal

LIVE Champions League | Opstelling van Feyenoord tegen Como is bekend

14 oktober 2026, 17:15   Bijgewerkt: 17:33
Feyenoord tegen Como
Foto: © Imago/Realtimes
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Feyenoord start vanavond in de eigen Kuip aan de tweede wedstrijd van de Champions League-competitiefase en neemt het op tegen het Italiaanse Como 1907. De Rotterdammers gingen in het eerste duel van het miljardenbal keihard onderuit tegen FC Barcelona (5-1), maar sindsdien loopt het op rolletjes voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. In de Eredivisie werden drie klinkende zeges geboekt, waardoor het vertrouwen groot is in De Kuip. Kan Feyenoord ook op het allerhoogste niveau indruk maken? Mis niets van het duel met Como in ons liveblog!

LIVE Champions League: Feyenoord - Como

Sorteer op:

2m geleden

17:34

En dit zijn de elf namen van Como

Opstelling Como: Sánchez; Smolcic, Chalobah, Ramón, Valle; Perrone, Milla; Diao, Baturina, Kaiki Bruno; Paz

4m geleden

17:32

Feyenoord met dezelfde namen

Feyenoord kan tegen Como weer een beroep doen op Tsuyoshi Watanabe, maar de Japanner start op de bank. Giovanni van Bronckhorst kiest voor exact dezelfde namen als tegen AZ.

Opstelling Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Marmól, López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente

11m geleden

17:24

Opstelling over een paar minuten...

1u geleden

16:42

Onze analyse over Como

Dit is dé zwakke plek van Como waar Feyenoord van kan profiteren

Dit is dé zwakke plek van Como waar Feyenoord van kan profiteren

Como – Feyenoord: tactische analyse van het combinatiespel van Cesc Fàbregas, de rol van Nico Paz en Martin Baturina en de kansen voor Feyenoord om Como kwetsbaar te maken.

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1u geleden

16:41

Vorm in eigen land

Feyenoord leeft als Eredivisie-koploper toe naar de wedstrijd. De Rotterdammers pakten twintig punten uit de eerste acht competitieduels. Como, vorig seizoen nummer vier van de Serie A, staat nu zevende met elf punten uit zes duels. De laatste twee wedstrijden leverden geen zege op: een 2-0 nederlaag bij Frosinone en een 0-0 gelijkspel tegen AS Roma.

1u geleden

16:37

Stand in de Champions League

Voor Feyenoord is het belangrijk om vanavond punten te pakken, na de eerdere 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona. Voor Como is de nood wat minder hoog, want de ploeg van Cesc Fàbregas won op de eerste speeldag met 4-1 van RB Leipzig.

1u geleden

16:35

Welkom in het liveblog

Goedemiddag en welkom in het liveblog voor de wedstrijd tussen Feyenoord en Como! Het duel begint om 18.45 uur in De Kuip.

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Feyenoord - Como

Feyenoord
18:45
Como
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Barcelona
2
7
6
2
Sporting
2
4
6
3
Arsenal
2
4
6
4
FC Bayern
2
5
4
5
Paris SG
1
5
3
6
Como
1
3
3
7
Man Utd
2
2
3
8
Stuttgart
1
2
3
9
Man City
1
2
3
10
Villarreal
2
1
3
11
Villa
1
1
3
12
Betis
1
1
3
13
Atlético
2
1
3
14
Dortmund
1
1
3
15
Liverpool
1
1
3
16
Real Madrid
1
1
3
17
AEK Athens
1
1
3
18
Club Brugge
2
0
3
19
Lens
2
-1
3
20
Leipzig
2
-2
3
21
Sabah
2
-2
3
22
Roma
1
0
1
23
Shakhtar D
1
0
1
24
Fenerbahçe
1
0
1
25
PSV
2
-1
1
26
Viking
2
-2
1
27
LASK
1
-1
0
28
Inter
2
-2
0
29
Porto
1
-2
0
30
Slavia
2
-3
0
31
Napoli
2
-3
0
32
Lille
2
-4
0
33
Feyenoord
1
-4
0
34
Galatasaray
2
-5
0
35
Slovan
1
-5
0
36
Bodø/Glimt
1
-5
0

Complete Stand

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