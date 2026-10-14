LIVE Champions League | Opstelling van Feyenoord tegen Como is bekend

Feyenoord start vanavond in de eigen Kuip aan de tweede wedstrijd van de Champions League-competitiefase en neemt het op tegen het Italiaanse Como 1907. De Rotterdammers gingen in het eerste duel van het miljardenbal keihard onderuit tegen FC Barcelona (5-1), maar sindsdien loopt het op rolletjes voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. In de Eredivisie werden drie klinkende zeges geboekt, waardoor het vertrouwen groot is in De Kuip. Kan Feyenoord ook op het allerhoogste niveau indruk maken? Mis niets van het duel met Como in ons liveblog!

LIVE Champions League: Feyenoord - Como Sorteer op: Laatste Oudste En dit zijn de elf namen van Como Opstelling Como: Sánchez; Smolcic, Chalobah, Ramón, Valle; Perrone, Milla; Diao, Baturina, Kaiki Bruno; Paz Feyenoord met dezelfde namen Feyenoord kan tegen Como weer een beroep doen op Tsuyoshi Watanabe, maar de Japanner start op de bank. Giovanni van Bronckhorst kiest voor exact dezelfde namen als tegen AZ. Opstelling Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Marmól, López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente Opstelling over een paar minuten... Onze analyse over Como Dit is dé zwakke plek van Como waar Feyenoord van kan profiteren Como – Feyenoord: tactische analyse van het combinatiespel van Cesc Fàbregas, de rol van Nico Paz en Martin Baturina en de kansen voor Feyenoord om Como kwetsbaar te maken. Lees verder Vorm in eigen land Feyenoord leeft als Eredivisie-koploper toe naar de wedstrijd. De Rotterdammers pakten twintig punten uit de eerste acht competitieduels. Como, vorig seizoen nummer vier van de Serie A, staat nu zevende met elf punten uit zes duels. De laatste twee wedstrijden leverden geen zege op: een 2-0 nederlaag bij Frosinone en een 0-0 gelijkspel tegen AS Roma. Stand in de Champions League Voor Feyenoord is het belangrijk om vanavond punten te pakken, na de eerdere 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona. Voor Como is de nood wat minder hoog, want de ploeg van Cesc Fàbregas won op de eerste speeldag met 4-1 van RB Leipzig. Welkom in het liveblog Goedemiddag en welkom in het liveblog voor de wedstrijd tussen Feyenoord en Como! Het duel begint om 18.45 uur in De Kuip.