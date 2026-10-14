LIVE Champions League | Opstelling van Feyenoord tegen Como is bekend

Feyenoord start vanavond in de eigen Kuip aan de tweede wedstrijd van de Champions League-competitiefase en neemt het op tegen het Italiaanse Como 1907. De Rotterdammers gingen in het eerste duel van het miljardenbal keihard onderuit tegen FC Barcelona (5-1), maar sindsdien loopt het op rolletjes voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. In de Eredivisie werden drie klinkende zeges geboekt, waardoor het vertrouwen groot is in De Kuip. Kan Feyenoord ook op het allerhoogste niveau indruk maken? Mis niets van het duel met Como in ons liveblog!