Dit is dé zwakke plek van Como waar Feyenoord van kan profiteren

Feyenoord wacht woensdagavond in de Champions League een interessante uitdaging tegen Como. De ploeg van Cesc Fàbregas staat bekend om het verzorgde combinatiespel, de technische kwaliteiten tussen de linies en de vele loopacties richting het doel. Toch kent de Italiaanse ploeg ook kwetsbaarheden. Waar liggen de sterke punten van Como en welke mogelijkheden biedt dat voor Feyenoord?

Como heeft onder Cesc Fàbregas een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Nadat de club in 2024 terugkeerde naar de Serie A, groeide Como in korte tijd uit tot een ploeg die zich kon meten met de Italiaanse top. Het seizoen 2025/26 vormde het voorlopige hoogtepunt: Como eindigde als vierde in de Serie A met 71 punten en kwalificeerde zich daarmee voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

De ploeg won twintig competitiewedstrijden, scoorde 65 doelpunten en kreeg slechts 29 treffers tegen. Daarmee combineerde Como aanvallende slagkracht met een sterke defensieve organisatie. Ook in de Coppa Italia maakte de club indruk door de halve finale te bereiken, waarin Internazionale uiteindelijk te sterk bleek.

Tijdens de afgelopen transferzomer zette Como in op het versterken van de selectie met het oog op het Champions League-seizoen. Met onder anderen Trevoh Chalobah, Robert Sánchez, Moise Kean en Luis Milla haalde de club extra ervaring, fysieke kracht en aanvallende mogelijkheden binnen. Zo werd de selectie op verschillende posities vernieuwd en kan Cesc Fàbregas daardoor beschikken over meerdere opties

De Spanjaard heeft Como ontwikkeld tot een ploeg die vanuit verzorgd balbezit wil domineren, met veel beweging tussen de linies en technisch vaardige spelers die onder druk oplossingen vinden. De vierde plaats is daardoor niet alleen een sportief succes, maar ook een bevestiging van de ontwikkeling die de club sinds de promotie heeft doorgemaakt.

Como die zich onder de druk tegenstander uitspeelt

Het combinatiespel van Como onder Cesc Fàbregas draait vaak om korte passes, driehoekjes en het met één of twee keer raken uitspelen van de tegenstander. Spelers bewegen voortdurend om aanspeelbaar te zijn en meerdere afspeelmogelijkheden te creëren. Door gebruik te maken van kaatsballen, positiewisselingen en combinaties via een derde speler probeert Como de tegenstander uit positie te lokken en de vrijgekomen ruimte te benutten.

© Ziggo Sport/UEFA

Vooral tegen ploegen die hoog drukzetten, kan deze speelwijze effectief zijn. Como probeert de tegenstander naar voren te lokken en vervolgens met een snelle combinatie en slimme bewegingen door de eerste druklijn heen te spelen. Zodra er ruimte ontstaat op het middenveld, kan een verticale pass worden gebruikt om de volgende linie te bereiken. Zodra er een voordeel ontstaat, probeert Como het speltempo te verhogen en de vrije ruimte direct aan te vallen.

© Ziggo Sport/UEFA

© Ziggo Sport/UEFA

Bij de 3-0 komt de kracht van Como's diepgang en combinatiespel perfect samen. Douvikas zakt uit de spitspositie om de bal te ontvangen en speelt deze in één keer door naar Nico Paz. Terwijl Douvikas zijn directe tegenstander uit positie trekt, benut Assane Diao zijn snelheid door direct de diepte aan te vallen. Paz herkent de loopactie en stuurt Diao met een splijtende steekpass in één keer weg. Daardoor komt Diao vrij voor het doel en kan hij de aanval doeltreffend afronden. Juist de combinatie van het inzakkende aanspeelpunt van Douvikas, het inzicht van Paz en de diepgang van Diao maakt Como hier bijzonder gevaarlijk.

© Ziggo Sport/UEFA

© Ziggo Sport/UEFA

Ook in deze situatie laat Como zien hoe het met slimme combinaties onder de druk van de tegenstander uit kan voetballen. Douvikas zakt opnieuw uit de spitspositie om als aanspeelpunt te fungeren en kaatst de bal direct door naar Martin Baturina. Tegelijkertijd herkent linksback Álex Valle de vrije ruimte en zet hij een loopactie in de diepte in. Baturina toont vervolgens zijn technische vermogen en spelinzicht door de bal in één keer achter de verdediging te steken, precies in de loop van Valle. Met deze combinatie speelt Como de druk van de tegenstander uit en bereikt het direct de vrije ruimte aan de linkerkant. De wisselwerking tussen het inzakkende aanspeelpunt, de kaats en de diepteloopactie maakt Como moeilijk vast te zetten.

© Ziggo Sport/UEFA

Diepgang maakt Como gevaarlijk

Como beschikt over veel diepgang, zowel vanuit spits Douvikas als vanuit het middenveld. De Griek probeert met loopacties achter de verdediging de centrale verdedigers naar achteren te dwingen, terwijl spelers als Paz en Martin Baturina vanuit de ruimte tussen de linies gevaarlijk kunnen worden.

© Ziggo Sport/UEFA

© Ziggo Sport/UEFA

Ook bij de 4-1 komt de diepgang vanuit het middenveld van Como naar voren. Máximo Perrone zet vanuit een diepere positie een loopactie naar voren in, maar de defensie van RB Leipzig heeft onvoldoende oog voor zijn beweging en vangt hem niet op. Daardoor kan Perrone de vrije ruimte aanvallen en gevaarlijk voor het doel verschijnen.

© Ziggo Sport/UEFA

Nico Paz zet een stap naar voren om de verdediger van Genoa uit positie te lokken en ruimte te creëren achter de defensieve linie

© Ziggo Sport/UEFA

Op dat moment verandert Paz zijn loopactie en kiest hij ervoor om de diepte aan te vallen. Doordat hij de verdediger eerst naar voren heeft gelokt, ontstaat er ruimte achter de defensieve linie van Genoa. Paz herkent dit moment en versnelt richting het doel, waardoor hij achter de verdediging kan komen en aanspeelbaar wordt in de diepte.

© Ziggo Sport/UEFA

Vervolgens ontvangt Paz de bal van Yan Couto, die de vrijgekomen ruimte benut om hem in de diepte aan te spelen. Paz komt achter de defensie van Genoa uit en weet de aanval doeltreffend af te ronden met de 1-3.

Baturina schittert op het middenveld

Baturina speelt een belangrijke rol in het combinatiespel van Como, vooral wanneer de tegenstander hoog druk zet. De Kroatische middenvelder beschikt over de technische vaardigheid en het inzicht om onder druk weg te draaien en met zijn eerste aanname direct ruimte voor zichzelf te creëren. Door zijn lichaam goed tussen de bal en de tegenstander te plaatsen, kan hij een tegenstander uitschakelen en vervolgens het spel vooruit verleggen.

© Ziggo Sport/UEFA

© Ziggo Sport/UEFA

Baturina die hier wegdraait bij zijn tegenstander en daarna de diepgaande Douvikas aanspeelt, waarna hij zelf doorloopt om vervolgens Como op 1-0 te schieten.

© Ziggo Sport/UEFA

© Ziggo Sport/UEFA

Opnieuw draait Baturina weg bij de tegenstander en ontstaan er weer ruimtes, vervolgens gaat Douvikas opnieuw diep. De Kroaat steekt de spits opnieuw weg voor de 2-0.

Achilleshiel van Como

De zwakke plek van Como onder Cesc Fàbregas ligt vooral in de ruimtes die ontstaan wanneer de ploeg balverlies lijdt. Como probeert met verzorgd positiespel en veel spelers rondom de bal de controle te behouden, maar daardoor kunnen er ruimtes achter de verdediging en tussen de linies ontstaan bij balverlies. Dan moet Como snel terugschakelen om te voorkomen dat de defensie open komt te liggen. Ook vraagt de aanvallende speelstijl veel discipline van spelers, die na balverlies snel hun verdedigende posities moeten innemen. Daar liggen voor Feyenoord kansen in de omschakeling met spelers als Gjivai Zechiël en Luciano Valente.