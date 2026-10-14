Scheidsrechter van Hajduk Split - Ajax zorgde in 2025 voor chaos bij Jong Oranje

Christian-Petru Ciochirca is door de UEFA aangesteld als scheidsrechter van de wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax van aankomende donderdag (18.45 uur). Volgers van het Nederlandse voetbal zullen de leidsman mogelijk herkennen van de wedstrijd tussen Jong Italië en Jong Oranje in 2025.

Ajax opent de Conference League-campagne aankomende donderdag met een tripje naar Kroatië, waar de Amsterdammers het opnemen tegen de huidige koploper Hajduk Split. De UEFA heeft dinsdag de scheidsrechtersaanstellingen gepubliceerd.

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Ciochirca moet het duel tussen Hajduk Split en Ajax in goede banen leiden. Wie heel diep in het geheugen graaft, kan de in Roemenië geboren Oostenrijker herkennen van de oefeninterland tussen Jong Italië en Jong Oranje in maart 2025. Destijds deelde de scheidsrechter liefst twee rode kaarten uit aan de ploeg van Michael Reiziger.

Ezechiel Banzuzi en Lamare Bogarde moesten destijds het veld verlaten met een rode kaart. Opvallend is dat Jong Oranje – met slechts negen man op het veld – in de blessuretijd wist te winnen van Jong Italië, dankzij een doelpunt in blessuretijd van Max Bruns.