Matej Kovár kijkt ploeggenoten boos aan: 'Ik baal er ontzettend van'

is zwaar teleurgesteld na de 1-0 nederlaag van PSV op bezoek bij RB Leipzig in de Champions League. De doelman hield zijn ploeg met verschillende reddingen op de been, maar moest uiteindelijk toch capituleren bij een van richting veranderd schot van Brajan Gruda. Na afloop legt Kovář uit wat er misging bij de beslissende treffer.

"Om eerlijk te zijn is het een behoorlijke klap", zegt hij tegen Ziggo Sport over de nederlaag. "Ik had echt het gevoel dat we meer uit deze wedstrijd hadden kunnen halen. Het is ontzettend teleurstellend, maar we moeten ook naar de positieve punten kijken. Vooral in de eerste helft speelden we goed. Ik denk dat we het grootste deel van die helft de bovenliggende partij waren. In de tweede helft hadden we het minder in eigen hand, maar we moeten kijken wat we kunnen verbeteren. Dat gaan we ook doen richting de volgende wedstrijden."

Kovár over tegendoelpunt PSV

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Bij de 1-0 van Leipzig keek Kovár zichtbaar gefrustreerd richting zijn ploeggenoten. De doelman legt uit waarom hij zo reageerde. "Ik denk dat we te lang in ons eigen strafschopgebied bleven hangen. Er werd langs een speler gedribbeld en vervolgens kon ik de bal niet meer zien. Volgens mij werd het schot daarna nog door iemand aangeraakt. Ik was op dat moment al in beweging, maar de bal ging ineens de andere kant op. Ik kon er daardoor niet meer goed bij en hij ging erin. Daar baal ik ontzettend van, omdat ik echt denk dat we meer uit deze wedstrijd hadden kunnen halen."

Ondanks de nederlaag kan Kovár terugkijken op een aantal belangrijke reddingen. Zelf wil hij daar niet te veel waarde aan hechten. "Persoonlijk voelde ik me goed. Uiteindelijk is het gewoon mijn werk om het team te helpen. Daar sta ik voor. Maar we houden niets over aan deze wedstrijd, dus we moeten beter worden en doorgaan."

Eén redding leverde de doelman bovendien een pijnlijk moment op. Hij kreeg de bal vol op zijn klokkenspel, waardoor de wedstrijd zelfs werd stilgelegd. "Het was ongemakkelijk, maar het is mijn werk om dat soort ballen tegen te houden. Alles is verder in orde. Ik voelde het wel even, hoor. Het was niet bepaald een prettig gevoel, om eerlijk te zijn."

Veel tijd om bij de teleurstelling stil te staan, heeft Kovár niet. PSV komt komend weekend alweer in actie en wacht vervolgens een uitwedstrijd tegen FC Porto. "Precies, de wedstrijden volgen elkaar snel op. Je hebt eigenlijk geen tijd om er lang over na te denken. Dat is ook wel positief, want je kunt niet te veel blijven piekeren. Dit weekend spelen we alweer en daarna gaan we naar Porto."