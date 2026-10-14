Gianni Infantino ziet nieuwe miljoenenrel opduiken op slechtst denkbare moment

De FIFA ontkent een onreglementaire, geheime betaling te hebben gedaan aan de eigen voorzitter Gianni Infantino. De wereldvoetbalbond reageert daarmee op recente onthullingen van Sky Sports dat de voorzitter in 2024 een extra bedrag van 1,5 miljoen euro heeft ontvangen vanuit een externe WK-organisatie, bovenop zijn officiële jaarsalaris.

Volgens de wereldvoetbalbond berust de ophef op een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken en zijn alle geldende regels strikt nageleefd. "De FIFA betaalt geen tweede salaris aan de FIFA-president en voldoet aan alle rapportagevereisten met betrekking tot vergoedingen", laat een woordvoerder van de bond weten. "De jaarlijkse vergoeding van de FIFA-president en andere contractuele voorwaarden worden vastgesteld door de onafhankelijke compensatiecommissie."

Wereldvoetbalbond ontkent overtreding van statuten

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De bond wil dan ook niets weten van het bewust omzeilen van de eigen transparantieregels. "De FIFA verwerpt met klem elke beschuldiging dat het financiële informatie niet openbaar heeft gemaakt en de statuten van de FIFA heeft geschonden. De rekeningen van de FIFA worden onafhankelijk gecontroleerd en alle verklaringen zijn in overeenstemming met de belastingregels in Zwitserland, de Verenigde Staten en elders", benadrukt de zegsman van de organisatie.

In het statement probeert men de focus bovendien snel te verleggen naar de sportieve plannen en de komende bijeenkomst. "De FIFA richt zich volledig op de vergadering van de FIFA-raad van aanstaande donderdag en kijkt ernaar uit om met de leden te bespreken hoe we de sport verder kunnen laten groeien na het meest succesvolle WK in de geschiedenis", aldus het officiële communiqué.

Verzwegen betaling uit Amerikaanse belastingdocumenten

De reactie van de bond volgt op documenten van de Amerikaanse belastingdienst, die voor het eerst naar buiten zijn gebracht door The Times. Uit die officiële stukken blijkt dat Infantino in 2024 naast zijn gerapporteerde salaris van 4,6 miljoen euro nog eens 1,5 miljoen pond toucheerde van FWC2026. Dat bedrijf is specifiek opgericht voor de organisatie van het wereldkampioenschap in Noord-Amerika.

De kritiek spitst zich vooral toe op het ontbreken van deze miljoenenvergoeding in het openbare jaarverslag van de bond. Volgens artikel 43, paragraaf 13 van de FIFA-statuten moet de individuele compensatie van de voorzitter, bestuursleden en de secretaris-generaal namelijk transparant zijn: "De individuele compensatie van de FIFA-president, de leden van de raad en de FIFA-secretaris-generaal zal openbaar worden gemaakt." Waar de preses de extra vergoeding opstreek, ontvingen secretaris-generaal Grafstrom en Montagliani, bestuursvoorzitter van FWC2026 en voorzitter van de regionale confederatie, geen aanvullende betalingen via de onderneming.

Toenemende druk in aanloop naar de raadsvergadering

De timing van het nieuws brengt de 56-jarige Infantino in een bijzonder lastig parket. De bestuurder ligt al langer zwaar onder vuur en peinst er niet over om op te stappen, ondanks het wegvallen van de steun vanuit de UEFA en verschillende federaties in Noord-Amerika en Azië. Eerder botste hij al fel met de raad over plannen om toernooien, waaronder het WK, buiten het zicht van de overige bestuursleden om deels te privatiseren.

Aanstaande donderdag staat Infantino in Zürich tegenover de 36 andere leden van de FIFA-raad tijdens een formele bijeenkomst. De Zwitser wil zich in maart 2027 opnieuw verkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn en rekent daarbij op steun uit Afrika en Zuid-Amerika. Voormalig voetballer Ramon Vega heeft zich gemeld om de strijd aan te gaan voor het voorzitterschap, maar moet voor de deadline van 18 november nog wel de officiële steun van minimaal vijf verschillende bonden binnenhalen.